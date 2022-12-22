Adolescentes furtam e colocam fogo em depósito de supermercado em Guaçuí

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos na madrugada desta quarta-feira (21), por furtarem e atearem fogo em depósito de um supermercado no município de Guaçuí, no Sul do Estado.
A Polícia Civil (PC) explicou que os jovens escalaram um telhado vizinho ao depósito, quebraram a grade e a báscula e entraram no local. Dentro do estabelecimento eles comeram, beberam e furtaram alimentos.
A polícia informou também que, na hora de sair, eles tiveram que empilhar fardos de arroz para conseguir ter acesso à báscula. Em seguida, usando óleo e um isqueiro, atearam fogo no depósito e fugiram.
De acordo com a equipe, os dois adolescentes têm várias passagens pela polícia, sendo que um deles saiu do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) há cerca de oito meses após cumprir pena por roubo. Já o outro participou de um furto recentemente também a um supermercado da cidade.
Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Guaçuí, onde assinaram Boletim de Ocorrência Circunstanciado por atos infracionais análogos aos crimes de furto e incêndio, sendo reintegrados às respectivas famílias, conforme divulgou a corporação.