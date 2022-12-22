Casal é preso após furtar som de carro perto de delegacia no ES

Um homem de 38 anos e uma mulher de 36 anos foram presos em flagrante na noite dessa quarta-feira (21), no município de Guaçuí, no Sul do Estado. O casal havia acabado de furtar um aparelho de som de um carro estacionado perto da delegacia do município.
Segundo a Polícia Civil (PC), testemunhas informaram a dois policiais que estavam de folga sobre a ocorrência que aconteceu em uma rua do bairro São José. Buscas foram realizadas e os suspeitos foram encontrados e contidos pelo dono do carro e uma testemunha.
Eles foram presos e o aparelho de som foi devolvido para a vítima. A polícia informou que a mulher já tinha sido presa em flagrante no dia 1º de dezembro e liberada na audiência de custódia. Ela havia praticado diversos furtos na cidade recentemente. Já o companheiro dela foi preso pela primeira vez.
A polícia informou, ainda, que o casal faz uso de drogas e pratica furtos para manter o vício. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Guaçuí, autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado e, depois, encaminhados ao sistema prisional.