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Em flagrante

Casal é preso após furtar som de carro perto de delegacia no ES

Testemunhas informaram à polícia sobre o crime, que aconteceu em uma rua do bairro São José, em Guaçuí, no Sul capixaba

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 16:03

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 dez 2022 às 16:03
Um homem de 38 anos e uma mulher de 36 anos foram presos em flagrante na noite dessa quarta-feira (21), no município de Guaçuí, no Sul do Estado. O casal havia acabado de furtar um aparelho de som de um carro estacionado perto da delegacia do município.
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
A Polícia Civil prendeu em flagrante um casal na noite dessa quarta-feira (21), EM Guaçuí Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo a Polícia Civil (PC), testemunhas informaram a dois policiais que estavam de folga sobre a ocorrência que aconteceu em uma rua do bairro São José. Buscas foram realizadas e os suspeitos foram encontrados e contidos pelo dono do carro e uma testemunha.
Eles foram presos e o aparelho de som foi devolvido para a vítima. A polícia informou que a mulher já tinha sido presa em flagrante no dia 1º de dezembro e liberada na audiência de custódia. Ela havia praticado diversos furtos na cidade recentemente. Já o companheiro dela foi preso pela primeira vez.
A polícia informou, ainda, que o casal faz uso de drogas e pratica furtos para manter o vício. Eles foram conduzidos para a Delegacia  de Guaçuí, autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado e, depois, encaminhados ao sistema prisional.

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