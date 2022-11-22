PM detém grupo e apreende arma após perseguição com cão policial em Guaçuí

Três homens e duas mulheres foram detidos pela Polícia Militar após uma perseguição, com apoio de cão policial, no bairro Alves Siqueira, em Guaçuí, na Região do Caparaó. Durante a ação, que ocorreu na tarde desta segunda-feira (21), uma arma que havia sido jogada por um dos suspeitos em um pasto foi recuperada pela cadela Alga, da equipe K9 da PM. Os nomes dos suspeitos não foram informados.
A Polícia Militar informou que recebeu denúncias de que os ocupantes de um carro estavam ostentando armas de fogo em um bar às margens da BR 482, no município. Durante a tentativa de abordagem, o motorista não acatou as ordens de parada e acelerou para fugir. O veículo foi alcançado próximo a um acampamento de ciganos. Segundo a PM, um dos ocupantes, um jovem de 22 anos que estava no banco da frente do automóvel, saiu correndo com uma arma nas mãos.
Os policiais perseguiram o indivíduo e conseguiram deter o grupo. Os cinco suspeitos foram encaminhados para a Delegacia regional de Alegre, que atende ocorrências da região. A cadela Alga, da PM, fez buscas e indicou um local, atrás de uma residência. Em uma área de pasto, um revólver calibre 38 com sete munições foram localizados pelo animal.
Durante a ação, pedras e pedaços de pisos foram arremessados em direção aos militares, chegando a acertar uma das viaturas. O motorista não possuía carteira nacional de habilitação (CNH) e se recusou ser submetido ao teste do bafômetro.
A Polícia Civil disse, em nota, que um suspeito de 47 anos foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público. Já o jovem de 22 anos foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, e o homem de 46 anos, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Eles foram encaminhados a um presídio.
De acordo com a corporação, as suspeitas de 35 e 70 anos assinaram um termo circunstanciado (TC) por desobediência à ação policial e foram liberadas após assumirem o compromisso de comparecer em juízo. A arma e as munições apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.