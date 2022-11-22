PM detém grupo e apreende arma após perseguição com cão policial em Guaçuí

Durante a ação, pedras e pedaços de pisos foram arremessados em direção aos militares, chegando a acertar uma das viaturas. O motorista não possuía carteira nacional de habilitação (CNH) e se recusou ser submetido ao teste do bafômetro.

De acordo com a corporação, as suspeitas de 35 e 70 anos assinaram um termo circunstanciado (TC) por desobediência à ação policial e foram liberadas após assumirem o compromisso de comparecer em juízo. A arma e as munições apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.