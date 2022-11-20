Mulher é presa por suspeita de esfaquear namorada em Ibitirama

Ibitirama, região do Caparaó Crédito: Divulgação/ MPC

Uma jovem de 27 anos foi presa após esfaquear a namorada, de 27 anos, na tarde deste sábado (20) no Centro de Ibitirama , na região do Caparaó. Elas não souberam explicar o motivo. A agressora chegou a ameaçar os policiais. A faca não foi localizada.

De acordo com a Polícia Militar, quando chegaram no local, a suspeita estava alterada, gesticulando e falando coisas aleatórias. Quando foram tentar entender o que havia ocorrido, a detida começou a agredir a vítima na frente dos militares e foi necessário usar spray de pimenta para imobilizar a agressora.

A vítima contou para a PM que as duas teriam brigado por um motivo bobo qualquer, nada em específico e afirmou que as duas estavam ¨viradas¨ pelo uso de entorpecente. As duas foram socorridas e levadas para o pronto atendimento da cidade onde foi encontrado ferimento do lado esquerdo do corpo da vítima, que precisou ser transferida, mas não foi informada para qual unidade hospitalar.