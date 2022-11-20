Mulher é presa por suspeita de esfaquear namorada em Ibitirama

Uma jovem de 27 anos foi presa após esfaquear a namorada, de 27 anos, na tarde deste sábado (20) no Centro de Ibitirama, na região do Caparaó. Elas não souberam explicar o motivo. A agressora chegou a ameaçar os policiais. A faca não foi localizada.
De acordo com a Polícia Militar, quando chegaram no local, a suspeita estava alterada, gesticulando e falando coisas aleatórias. Quando foram tentar entender o que havia ocorrido, a detida começou a agredir a vítima na frente dos militares e foi necessário usar spray de pimenta para imobilizar a agressora.
A vítima contou para a PM que as duas teriam brigado por um motivo bobo qualquer, nada em específico e afirmou que as duas estavam ¨viradas¨ pelo uso de entorpecente. As duas foram socorridas e levadas para o pronto atendimento da cidade onde foi encontrado ferimento do lado esquerdo do corpo da vítima, que precisou ser transferida, mas não foi informada para qual unidade hospitalar.
A suspeita foi encaminhada para a delegacia e chegou a ameaçar os policiais. A Polícia Civil foi demandada para saber pra qual delegacia ela foi levada, por qual crime foi autuada e se foi encaminhada para o sistema prisional, mas até às 11h20 não houve retorno.