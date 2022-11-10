Mulher é encontrada morta no meio da rua na Serra

Corpo de mulher foi encontrado em rua de Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Luciney Araújo

Uma mulher foi encontrada morta no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã desta quinta-feira (10). Policiais militares contaram à reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, que a vítima aparentava ter cerca de 30 anos e que o corpo foi encontrado perto de uma casa abandonada. A vítima não foi identificada.

O corpo foi encontrado por moradores da região, que acionaram a PM. A Polícia Militar informou que, ao chegarem ao local, os militares se depararam com o corpo da mulher, sem as partes inferiores da roupa.

Moradores da região relataram à TV Gazeta que não ouviram barulho de tiro ou movimentação suspeita durante a noite e madrugada desta quinta-feira. Pela manhã, eles viram o corpo da mulher no chão, na rua. Segundo os moradores, a região onde o corpo da mulher foi achado é frequentada por usuários de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, não foi possível identificar no local a causa da morte. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

Conforme apuração da TV Gazeta, a região estava bastante movimentada durante a manhã devido aos acessos às principais avenidas de Jardim Limoeiro. Por conta da movimentação, moradores acordaram assustados. Nenhum deles soube dizer de quem era a mulher encontrada morta.