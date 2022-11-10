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Bairro Jardim Limoeiro

Mulher é encontrada morta no meio da rua na Serra

Vítima foi encontrada por moradores em frente a uma casa abandonada na manhã desta quinta-feira (10); segundo a PM, ela estava sem as partes inferiores da roupa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2022 às 11:11

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 11:11

Corpo de mulher foi encontrado em rua de Jardim Limoeiro, na Serra
Corpo de mulher foi encontrado em rua de Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Luciney Araújo
Uma mulher foi encontrada morta no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã desta quinta-feira (10). Policiais militares contaram à reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, que a vítima aparentava ter cerca de 30 anos e que o corpo foi encontrado perto de uma casa abandonada. A vítima não foi identificada.
O corpo foi encontrado por moradores da região, que acionaram a PM. A Polícia Militar informou que, ao chegarem ao local, os militares se depararam com o corpo da mulher, sem as partes inferiores da roupa.
Moradores da região relataram à TV Gazeta que não ouviram barulho de tiro ou movimentação suspeita durante a noite e madrugada desta quinta-feira. Pela manhã, eles viram o corpo da mulher no chão, na rua. Segundo os moradores, a região onde o corpo da mulher foi achado é frequentada por usuários de drogas.
De acordo com a Polícia Militar, não foi possível identificar no local a causa da morte. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Conforme apuração da TV Gazeta, a região estava bastante movimentada durante a manhã devido aos acessos às principais avenidas de Jardim Limoeiro. Por conta da movimentação, moradores acordaram assustados. Nenhum deles soube dizer de quem era a mulher encontrada morta.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o fato foi registrado como encontro de cadáver. O corpo estava em estado de decomposição e no exame perinecroscópico não foi possível definir a causa da morte, somente após o laudo do médico legista do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para onde o corpo da mulher foi levado. "O fato seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM)", informou, em nota.

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