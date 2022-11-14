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Violência

Mulher é agredida, estuprada e tem celular roubado em Cariacica

Vítima contou que estava a caminho de casa quando foi abordada por criminosos, na madrugada desta segunda-feira (14)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 nov 2022 às 16:37

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 16:37

Uma mulher de 26 anos foi agredida, estuprada e teve o celular roubado no bairro Alzira Ramos, em Cariacica, na madrugada desta segunda-feira (14). A vítima foi encontrada perto de um campo nesta manhã, com sangramento entre as pernas.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que havia consumido bebida alcoólica durante a madrugada e, quando estava indo embora, passou em frente a um campo de futebol. Nesse momento, alguns suspeitos a abordaram e a levaram para uma construção abandonada, que fica ao lado do campo.
"Nesta edificação, a mulher foi agredida com pauladas na cabeça e foi forçada a ter relações sexuais. Após o fato, ela teve o celular roubado pelos indivíduos que fugiram em seguida", completou a PM.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e a vítima encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
Polícia Civil informou que o crime será investigado por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica. "Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse a corporação.

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