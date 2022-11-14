Mulher é agredida, estuprada e tem celular roubado em Cariacica

De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que havia consumido bebida alcoólica durante a madrugada e, quando estava indo embora, passou em frente a um campo de futebol. Nesse momento, alguns suspeitos a abordaram e a levaram para uma construção abandonada, que fica ao lado do campo.
"Nesta edificação, a mulher foi agredida com pauladas na cabeça e foi forçada a ter relações sexuais. Após o fato, ela teve o celular roubado pelos indivíduos que fugiram em seguida", completou a PM.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e a vítima encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
A Polícia Civil informou que o crime será investigado por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica. "Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse a corporação.