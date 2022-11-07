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Na casa de amigo

Mulher é agredida e ameaçada com faca pelo companheiro em Apiacá

Vítima narrou à polícia que estava na casa de um amigo quando foi surpreendida pelo companheiro, que a agrediu e ameaçou feri=la com faca na madrugada desta segunda (7)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 nov 2022 às 17:19

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 17:19

Uma mulher foi agredida com socos e ameaçada com uma faca pelo companheiro no bairro José Mendes de Freitas, em Apiacá, no Sul do Estado. O fato foi registrado na madrugada desta segunda-feira (7) e é investigado pela polícia.
Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em uma ocorrência de tentativa de homicídio. No endereço informado, um homem relatou aos militares que uma moradora do bairro vizinho tinha sido socorrida na varanda da residência dele e que o local estava com sangue devido aos ferimentos da mulher.
Segundo a PM, durante o atendimento médico, a vítima narrou que estava na casa de um amigo quando foi surpreendida pelo companheiro, que passou a agredi-la com socos e ameaçou feri-la  com uma faca. A mulher fugiu para se salvar.
A Polícia Militar comunicou que a vítima foi encaminhada para o Hospital José Monteiro. Buscas foram realizadas, mas o suspeito do crime não foi localizado.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Apiacá e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A corporação destacou que “a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”.

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