Ladrões de gado trocam tiros com a polícia e fogem em Apiacá

Um grupo de homens armados furtou e abateu um boi em uma propriedade rural no interior de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na madrugada de domingo (24). A Polícia Militar informou que foi acionada após o dono do local suspeitar da ação criminosa. Ao chegarem ao local, segundo a corporação, policiais se depararam com os bandidos fugindo de carro, levando 270 kg de carne. Eles trocaram tiros com a PM e todos fugiram, deixando para trás um carro com o produto e ferramentas para trás.
De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na localidade de Rio Doce. A PM disse que, quando os militares avistaram o veículo suspeito na estrada, o motorista tentou disfarçar, desligando os faróis e o motor do carro. Os policiais se aproximaram, ouviram disparos de arma de fogo e revidaram. Os ocupantes do carro fugiram, deixando o automóvel na estrada. A quantidade de suspeitos não foi informada
A corporação informou que, na carroceria do veículo, havia um boi recém-abatido, pesando cerca de 18 arrobas (270 kg). No carro também havia munições, um carregador de rifle, além de ferramentas para abatimento e corte de carne e alicates para cortar cerca de arame. O produtor rural reconheceu o animal abatido.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia de Polícia (DP) de Apiacá sem suspeitos conduzidos. O caso segue sob investigação. Segundo a corporação, "a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", disse, em nota.