Ladrões de gado trocam tiros com a polícia e fogem em Apiacá

Ladrões de gado trocam tiros com a polícia em Apiacá Crédito: Divulgação/ PMES

Um grupo de homens armados furtou e abateu um boi em uma propriedade rural no interior de Apiacá , no Sul do Espírito Santo , na madrugada de domingo (24). A Polícia Militar informou que foi acionada após o dono do local suspeitar da ação criminosa. Ao chegarem ao local, segundo a corporação, policiais se depararam com os bandidos fugindo de carro, levando 270 kg de carne. Eles trocaram tiros com a PM e todos fugiram, deixando para trás um carro com o produto e ferramentas para trás.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na localidade de Rio Doce. A PM disse que, quando os militares avistaram o veículo suspeito na estrada, o motorista tentou disfarçar, desligando os faróis e o motor do carro. Os policiais se aproximaram, ouviram disparos de arma de fogo e revidaram. Os ocupantes do carro fugiram, deixando o automóvel na estrada. A quantidade de suspeitos não foi informada

A corporação informou que, na carroceria do veículo, havia um boi recém-abatido, pesando cerca de 18 arrobas (270 kg). No carro também havia munições, um carregador de rifle, além de ferramentas para abatimento e corte de carne e alicates para cortar cerca de arame. O produtor rural reconheceu o animal abatido.