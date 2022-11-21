Homem é preso após agredir a mãe com vassouradas em Iúna

Um homem de 30 anos foi preso após agredir a própria mãe, uma mulher de 63 anos, com vassouradas na tarde deste domingo (20) em Iúna , na Região do Caparaó. Segundo registro da Polícia Militar , a vítima contou ter uma medida protetiva contra o filho, por conta de outros episódios de agressão. O homem, contudo, ignorou a restrição, rasgou o documento e agrediu a idosa.

O caso aconteceu às 13h, no bairro Quilombo. Segundo a polícia, diversos populares na rua impediram que o agressor fugisse. A vítima revelou que o filho pegou o seu celular que estava no carregador e jogou contra a parede, quebrando totalmente o aparelho.

Ao tentar impedir o dano, o homem a segurou pelo pescoço causando lesões. A vítima tentou pegar uma vassoura para se proteger, e na briga, acertou a perna do filho, que tomou o objeto e chegou a quebrar a vassoura na própria mãe após mais agressões.