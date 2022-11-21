Homem é preso após agredir a mãe com vassouradas em Iúna

Um homem de 30 anos foi preso após agredir a própria mãe, uma mulher de 63 anos, com vassouradas na tarde deste domingo (20) em Iúna, na Região do Caparaó. Segundo registro da Polícia Militar, a vítima contou ter uma medida protetiva contra o filho, por conta de outros episódios de agressão. O homem, contudo, ignorou a restrição, rasgou o documento e agrediu a idosa.
O caso aconteceu às 13h, no bairro Quilombo. Segundo a polícia, diversos populares na rua impediram que o agressor fugisse. A vítima revelou que o filho pegou o seu celular que estava no carregador e jogou contra a parede, quebrando totalmente o aparelho.
Ao tentar impedir o dano, o homem a segurou pelo pescoço causando lesões. A vítima tentou pegar uma vassoura para se proteger, e na briga, acertou a perna do filho, que tomou o objeto e chegou a quebrar a vassoura na própria mãe após mais agressões.
Uma testemunha disse ainda aos militares que as agressões são constantes. A vítima contou que, além da violência física, ela vem sendo ameaçada constantemente, por isso, já havia pedido uma medida protetiva contra o filho.
À Polícia Militar, o agressor deu outra versão da história. Disse que foi a mãe que quis agredi-lo. Segundo a Polícia Civil, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça, injúria, dano ao patrimônio público, descumprimento de medida protetiva de urgência e foi encaminhado ao presídio.