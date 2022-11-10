Motociclista chama motorista pelo nome e atira contra carro em Iúna

Iúna, município onde homem foi alvo de ataque a tiros Crédito: Alcino Júnior | Prefeitura de Iúna

Um produtor rural de 41 anos foi surpreendido por um ataque a tiros quando estava saindo de sua propriedade rural em Córrego Cantinho da Saudade, no distrito de Pequiá, em Iúna , na noite desta quarta-feira (9). Um motociclista armado chamou a vítima pelo nome e atirou várias vezes contra o carro. Um dos disparos atingiu o veículo, mas a vítima não se feriu porque acelerou para fugir do atentado.

Assustado, o homem que foi vítima do ataque procurou a Polícia Militar . Ele contou aos policiais que o atirador estava aparentemente em uma Honda CG de cor preta. Ao ser chamado pelo nome, o produtor rural abaixou o vidro do carro e foi surpreendido pelo ataque.

Segundo relato da vítima aos militares, o primeiro tiro ‘mascou’ e o motorista do carro teve tempo de acelerar. Ao fugir, ele escutou barulho de mais disparos e um deles acertou o para-brisa do veículo.

O homem que foi alvo dos disparos disse não saber quem é o atirador e explicou que não tem conflito com ninguém. A PM informou que o patrulhamento foi intensificado na região onde o crime aconteceu, mas nenhum suspeito foi localizado.