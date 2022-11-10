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Crime

Motociclista chama motorista pelo nome e atira contra carro em Iúna

Homem de 41 anos estava saindo de carro de sua propriedade rural quando foi surpreendido pelo suspeito, que atirou várias vezes contra o veículo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 nov 2022 às 12:38

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 12:38

Vista aérea de Iúna, pequena cidade produtora de café arábica no Caparaó
Iúna, município onde homem foi alvo de ataque a tiros Crédito: Alcino Júnior | Prefeitura de Iúna
Um produtor rural de 41 anos foi surpreendido por um ataque a tiros quando estava saindo de sua propriedade rural em Córrego Cantinho da Saudade, no distrito de Pequiá, em Iúna, na noite desta quarta-feira (9). Um motociclista armado chamou a vítima pelo nome e atirou várias vezes contra o carro. Um dos disparos atingiu o veículo, mas a vítima não se feriu porque acelerou para fugir do atentado.
Assustado, o homem que foi vítima do ataque procurou a Polícia Militar. Ele contou aos policiais que o atirador estava aparentemente em uma Honda CG de cor preta. Ao ser chamado pelo nome, o produtor rural abaixou o vidro do carro e foi surpreendido pelo ataque.
Segundo relato da vítima aos militares, o primeiro tiro ‘mascou’ e o motorista do carro teve tempo de acelerar. Ao fugir, ele escutou barulho de mais disparos e um deles acertou o para-brisa do veículo.
O homem que foi alvo dos disparos disse não saber quem é o atirador e explicou que não tem conflito com ninguém. A PM informou que o patrulhamento foi intensificado na região onde o crime aconteceu, mas nenhum suspeito foi localizado.
Procurada, a Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação na Delegacia de Iúna e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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