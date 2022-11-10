Mãe é presa após dar facada no filho durante briga em Cariacica

4ª Delegacia Regional de Cariacica, para onde a suspeita foi encaminhada pela PM Crédito: Helio Filho - Secom/ES

Uma mulher de 58 anos foi presa após dar uma facada no filho, um homem de 34 anos, durante uma briga dentro da casa onde a família reside no bairro Santo André, em Cariacica.

A Polícia Militar informou que foi acionada por uma jovem de 26 anos que disse que sua tia havia esfaqueado o primo dela, filho da suspeita. Segundo a corporação, ao entrar na residência, os militares se depararam com sangue espalhado pelo imóvel e os dois envolvidos na ocorrência dentro de um quarto, deitados.

De acordo com a PM, mãe e filho estavam alcoolizados. O homem disse aos policiais que, durante uma discussão com a mãe, ela o golpeou com uma facada na perna.

A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e a mãe do homem foi conduzida para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.