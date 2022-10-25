Homem é preso após agredir companheira com filho bebê no colo em Iúna

Homem foi levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado. Depois, foi levado a um presídio

A mulher agredida foi acompanhada pelo Conselho Tutelar até a casa da mãe dela, em Ibatiba. Segundo a PM, não era viável levá-la para a delegacia para prestar depoimento sobre o caso porque ela amamenta a criança e não havia meios disponíveis na viatura policial para o transporte do bebê em segurança.