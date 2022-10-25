Homem é preso após agredir companheira com filho bebê no colo em Iúna

Uma jovem de 25 anos foi agredida pelo companheiro de 42 quando estava com o filho deles, de três meses, no colo na madrugada desta terça-feira (25), no bairro Pito, em Iúna, na região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que o homem bateu com a cabeça dela na parede e lhe deu socos no rosto – alguns dos golpes atingiram o bebê. O suspeito foi preso e encaminhado para um presídio.
Uma testemunha informou à PM que o casal estava brigando desde cedo e disse que acionou a corporação quando ouviu gritos e o choro do bebê. Em seguida, segundo o relato, a mulher saiu correndo na rua com a criança nos braços, pedindo ajuda. Ela apresentava ferimentos na testa. Não foi informado se a criança estava com algum ferimento.
O homem permaneceu dentro de casa e saiu somente quando a PM chegou ao local. Questionado sobre o ocorrido, o suspeito relatou para os policiais que não havia agredido a companheira, mas foi encaminhado para a 11ª Delegacia de Venda Nova do Imigrante.
A mulher agredida foi acompanhada pelo Conselho Tutelar até a casa da mãe dela, em Ibatiba. Segundo a PM, não era viável levá-la para a delegacia para prestar depoimento sobre o caso porque ela amamenta a criança e não havia meios disponíveis na viatura policial para o transporte do bebê em segurança.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito de 42 anos, conduzido à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado a um presídio.