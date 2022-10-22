BR 262: acidente entre ônibus e caminhão em Iúna deixa criança em estado grave

Uma criança de 11 anos ficou gravemente ferida em um acidente, na madrugada deste sábado (22), entre um ônibus e um caminhão, no km 188 da BR 262, no município de Iúna, região do Caparaó, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menino foi levado para o Hospital Infantil de Vitória.
Outras quatro pessoas, ainda não identificadas, informou a PRF, também sofreram ferimentos, mas sem gravidade. No momento, a pista funciona no sistema pare e siga.
Segundo a PRF, o ônibus, por volta das 4h40 deste sábado, bateu na traseira do caminhão, provocando o acidente. Tudo aconteceu nas proximidades da divisa com o Estado de Minas Gerais.