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11 anos

BR 262: acidente entre ônibus e caminhão em Iúna deixa criança em estado grave

A PRF informou que outras quatro pessoas também sofreram ferimentos, mas sem gravidade; a pista funciona no sistema pare e siga

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 09:09

Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

22 out 2022 às 09:09
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma criança de 11 anos ficou gravemente ferida em um acidente, na madrugada deste sábado (22), entre um ônibus e um caminhão, no km 188 da BR 262, no município de Iúna, região do Caparaó, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menino foi levado para o Hospital Infantil de Vitória. 
Outras quatro pessoas, ainda não identificadas, informou a PRF, também sofreram ferimentos, mas sem gravidade.  No momento, a pista funciona no sistema pare e siga.
Segundo a PRF, o ônibus, por volta das 4h40 deste sábado, bateu na traseira do caminhão, provocando o acidente. Tudo aconteceu nas proximidades da divisa com o Estado de Minas Gerais. 

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