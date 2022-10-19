Homem dá facada na companheira ao ser expulso de casa em Iúna

Hospital Santa Casa de Iúna, onde mulher recebeu atendimento médico Crédito: Divulgação | Prefeitura de Iúna

Um homem de 30 anos é suspeito de esfaquear a companheira de 19 anos na perna no bairro Quilombo, no município de Iúna, Sul do Estado. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (18).

Segundo a Polícia Militar , a vítima contou que o suspeito chegou em casa e, ao ver que o homem estava alterado por uso de drogas e alcoolizado, ela o mandou embora, momento em que ele teria se revoltado, pegado uma faca e tentado atingir a mulher no abdômen, mas a feriu na perna esquerda.

PM informou que, após atacar a mulher, o homem fugiu da casa. A vítima buscou atendimento médico no Hospital Santa Casa de Iúna. Policiais militares foram à unidade e orientaram a vítima a denunciar o caso na Delegacia de Polícia Civil de Iúna e solicitar medida protetiva contra o agressor.

Segundo a corporação, os militares realizaram patrulhamento no bairro Quilombo para tentar encontrar o suspeito, mas o home não foi localizado.

Em conversa com a reportagem, a mulher, que pediu para não ser identificada, disse que ela e o suspeito moravam juntos e que sente dor na perna ferida, mas está bem.