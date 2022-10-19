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Violência

Homem dá facada na companheira ao ser expulso de casa em Iúna

Vítima contou à PM que mandou o suspeito sair da casa porque ele estaria alcoolizado e, contrariado, o homem tentou esfaqueá-la no abdômen, mas a atingiu na perna

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 13:00

Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

19 out 2022 às 13:00
Santa Casa de Iúna
Hospital Santa Casa de Iúna, onde mulher recebeu atendimento médico Crédito: Divulgação | Prefeitura de Iúna
Um homem de 30 anos é suspeito de esfaquear a companheira de 19 anos na perna no bairro Quilombo, no município de Iúna, Sul do Estado. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (18).
Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que o suspeito chegou em casa e, ao ver que o homem estava alterado por uso de drogas e alcoolizado, ela o mandou embora, momento em que ele teria se revoltado, pegado uma faca e tentado atingir a mulher no abdômen, mas a feriu na perna esquerda.
A PM informou que, após atacar a mulher, o homem fugiu da casa. A vítima buscou atendimento médico no Hospital Santa Casa de Iúna. Policiais militares foram à unidade  e orientaram a vítima a denunciar o caso na Delegacia de Polícia Civil de Iúna e solicitar medida protetiva contra o agressor.
Segundo a corporação, os militares realizaram patrulhamento no bairro Quilombo para tentar encontrar o suspeito, mas o home não foi localizado.
Em conversa com a reportagem, a mulher, que pediu para não ser identificada, disse que ela e o suspeito moravam juntos e que sente dor na perna ferida, mas está bem. 
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima, para haver investigação. A corporação orienta que a vítima faça denúncia, "podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br”.

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