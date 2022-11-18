Assaltantes rendem homem e roubam cordão e pulseira de ouro em Ibatiba

Os bandidos roubaram do homem um cordão (11 gramas de ouro, avaliado em cerca de R$ 5 mil), uma pulseira de 7 gramas R$ 1 mil). Os criminosos exigiram a chave do carro dele, mas a vítima a jogou no chão da garagem, longe do veículo. Os homens desistiram de levar o carro e fugiram em outro automóvel, um Fiat Uno.