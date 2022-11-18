Assaltantes rendem homem e roubam cordão e pulseira de ouro em Ibatiba

Um homem de 38 anos teve o cordão e a pulseira de ouro roubados durante um assalto na madrugada desta sexta-feira (18), em Ibatiba, na Região do Caparaó. Ele contou para a Polícia Militar que os três suspeitos só não levaram seu carro porque a vítima jogou a chave dentro da garagem, distante do veículo.
O caso foi registrado à 1h20, no bairro Vila Nova, às margens da BR 262. A vítima contou que, após sair do trabalho, foi com a esposa de carro à casa da mãe dele para buscar sua filha. Ele relata que entrou a residência e, ao sair para ir embora, quando já estava abrindo a porta do veículo, viu três indivíduos encapuzados saírem de trás de uma picape. O trio anunciou o assalto.
Os bandidos roubaram do homem um cordão (11 gramas de ouro, avaliado em cerca de R$ 5 mil), uma pulseira de 7 gramas R$ 1 mil). Os criminosos exigiram a chave do carro dele, mas a vítima a jogou no chão da garagem, longe do veículo. Os homens desistiram de levar o carro e fugiram em outro automóvel, um Fiat Uno.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para falar sobre a investigação do caso, e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.