Homem é rendido e tem moto roubada após sair de pescaria em Ibatiba

Um homem de 37 anos foi rendido por dois criminosos, um deles com uma arma, e teve a moto roubada após sair de uma pescaria em Córrego Alto Inês, na zona rural de Ibatiba, Região do Caparaó.
Para a Polícia Militar, a vítima relatou que estava pescando num córrego próximo à BR 262, na beira da estrada. E, ao se preparar para ir embora na motocicleta Honda/CG de cor prata, percebeu uma motocicleta Yamaha/XTZ de cor vermelha passar com dois ocupantes.
Ao se aproximar, o indivíduo na garupa estava com uma arma e anunciou o assalto. Depois, colocou a arma do rosto da vítima. Além da moto, foram levados o capacete e alguns objetos de pesca.
Buscas foram feitas na região, mas o veículo roubado e os suspeitos não foram localizados.