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Região do Caparaó

Dono de bar denunciado por som alto enfrenta PMs e é detido em Ibatiba

Comerciante disse que não desligaria o aparelho de som e chegou a provocar os PMs, acendendo cigarro e jogando fumaça no rosto de um policial, segundo a corporação
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 out 2022 às 12:28

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 12:28

Um comerciante denunciado por som alto enfrentou policiais militares e acabou sendo detido no bairro Brasil Novo, em Ibatiba, na Região do Caparaó, na madrugada desta quarta-feira (5). Após denúncias de que o barulho estaria causando transtornos aos vizinhos e aos pacientes de um pronto-socorro do município, PMs foram ao estabelecimento e o proprietário se recusou desligar o som, acendeu um cigarro e jogou a fumaça em direção a um dos agentes em ato de provocação, segundo boletim de ocorrência da corporação.
Polícia Militar informou que recebeu denúncia anônima de som alto em um bar e o proprietário questionou o motivo de a PM estar no bar dele. Segundo a ocorrência, os militares explicaram sobre a denúncia e solicitaram mais de uma vez que ele desligasse o som. O homem teria se recusado obedecer.
Ainda conforme boletim de ocorrência, para afrontar os militares, o comerciante acendeu um cigarro, cuja fumaça foi jogada no rosto de um policial. Os policiais pediram que ele apagasse o cigarro e como foram ignorados, um PM pegou o cigarro e o jogou no chão. O dono do bar teria dito que acionaria seu advogado, pois não poderiam entrar no estabelecimento sem autorização.
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
PM foi acionada após denúncia de som alto em bar e comerciante acabou detido em Ibatiba Crédito: Fernando Madeira
Segundo a PM, os militares explicaram que apreenderiam a caixa de som e o aparelho celular conectado a ela e que o dono do bar deveria acompanhar a guarnição até a sede do 14º Batalhão de Polícia Militar, onde seria confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência. O homem, porém, disse que não acompanharia a equipe e acabou detido.
O comerciante foi conduzido e liberado na sede do 14º BPM, onde assinou termo circunstanciado.

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