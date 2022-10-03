Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Propaganda irregular

Polícia apreende carro por crime eleitoral em Ibatiba

O veículo estava com vários adesivos de candidatos. A lei prevê como crime a prática de divulgação de propaganda de partidos políticos ou de candidatos no dia da eleição
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 out 2022 às 11:37

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 11:37

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de crime eleitoral no bairro Boa Esperança, em Ibatiba, na Região do Caparaó. O fato aconteceu na manhã de domingo (2), dia da eleição, próximo à Escola Davi Gomes. Um carro com vários adesivos de candidatos colados nas portas e janelas foi apreendido.
Polícia registra ocorrência de crime eleitoral em carro em Ibatiba
O veículo foi encontrado estacionado próximo a Escola Davi Gomes, em Ibatiba, com adesivos de candidatos ao pleito Crédito: Divulgação \ 14º BPM
O veículo de marca Renault, de cor branca, estava estacionado próximo à seção eleitoral. Segundo o Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), isso desrespeita “o que dispõe o art. 39-A, § 5º, inciso III, da Lei 9.504/97 que prevê como crime a prática de divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos”.
A polícia informou que o carro foi removido e levado ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). O condutor do veículo não esteve presente no local.
Polícia apreende carro por crime eleitoral em Ibatiba
Polícia Civil comunicou que não houve detidos encaminhados à delegacia.

OUTROS CASOS DE CRIME ELEITORAL

Outros casos de crime eleitoral também foram registrados em Cachoeiro de Itapemirim e em Linhares, também nesse domingo (2).
Em Cachoeiro, um homem foi detido acusado de praticar boca de urna no bairro Zumbi. Segundo a Polícia Federal, a corporação enviou uma equipe, após receber um vídeo em que três homens abordavam motos e carros distribuindo ilegalmente “santinhos”. Ao chegar ao local, um dos homens que aparecia no vídeo foi identificado e conduzido à delegacia.
Já em Linhares, um homem suspeito de fazer boca de urna foi detido no bairro Movelar. Ele carregava 97 imagens de um candidato a deputado estadual e distribuía para eleitores. A ação aconteceu nas proximidades da escola Maria Souza Matias. Ele assinou um termo circunstanciado e teve o material recolhido.

Veja Também

Homem que matou esposa a facadas em Ibatiba é condenado a 23 anos de prisão

O relato da jovem que escapou de ser morta e esquartejada em Ibatiba

Cinco suspeitos são detidos após furto de 13 sacas de café em Ibatiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó crime Ibatiba Polícia Militar Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo e gás: ES deve receber R$ 38 bilhões em investimentos em nove projetos
Imagem de destaque
Silva é acusado de dívida de aluguel no ES; cantor nega cobrança, afirma portal
Imagem de destaque
"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados