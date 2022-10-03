A Polícia Militar registrou uma ocorrência de crime eleitoral no bairro Boa Esperança, em Ibatiba, na Região do Caparaó. O fato aconteceu na manhã de domingo (2), dia da eleição, próximo à Escola Davi Gomes. Um carro com vários adesivos de candidatos colados nas portas e janelas foi apreendido.
O veículo de marca Renault, de cor branca, estava estacionado próximo à seção eleitoral. Segundo o Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), isso desrespeita “o que dispõe o art. 39-A, § 5º, inciso III, da Lei 9.504/97 que prevê como crime a prática de divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos”.
A polícia informou que o carro foi removido e levado ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). O condutor do veículo não esteve presente no local.
Polícia apreende carro por crime eleitoral em Ibatiba
A Polícia Civil comunicou que não houve detidos encaminhados à delegacia.
OUTROS CASOS DE CRIME ELEITORAL
Outros casos de crime eleitoral também foram registrados em Cachoeiro de Itapemirim e em Linhares, também nesse domingo (2).
Em Cachoeiro, um homem foi detido acusado de praticar boca de urna no bairro Zumbi. Segundo a Polícia Federal, a corporação enviou uma equipe, após receber um vídeo em que três homens abordavam motos e carros distribuindo ilegalmente “santinhos”. Ao chegar ao local, um dos homens que aparecia no vídeo foi identificado e conduzido à delegacia.
Já em Linhares, um homem suspeito de fazer boca de urna foi detido no bairro Movelar. Ele carregava 97 imagens de um candidato a deputado estadual e distribuía para eleitores. A ação aconteceu nas proximidades da escola Maria Souza Matias. Ele assinou um termo circunstanciado e teve o material recolhido.