Homem que matou esposa a facadas em Ibatiba é condenado a 23 anos de prisão

Paula Reinoso de Matos, de 21 anos, morava em Boa Vista, na zona rural de Ibatiba Crédito: Arquivo Pessoal

A família de Paula era contra o relacionamento dos dois, que durou apenas dois anos. O pai, o agricultor Paulo José Matos, temia pela vida da filha, pois sabia do comportamento abusivo de do marido dela.

“É um cara estranho. A primeira esposa dele também já havia sido agredida. Ele agrediu minha filha quando ainda estava grávida. Ficaram três dias separados desta vez, ela denunciou ele, mas ele prometeu que mudaria, levou flores, chocolates, convenceu ela e aconteceu essa covardia”, disse o pai.

Na época do crime, o agricultor contou que eles sempre brigavam por causa de dinheiro e até pediu que a filha morasse com ele em Muniz Freire , mas ela preferiu voltar para casa, em Boa Vista, na zona rural de Ibatiba.

Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus) , o homem está no Centro de Detenção Provisória de Marataízes . Ele foi preso no dia 13 de agosto de 2020 e deu entrada no sistema prisional no dia seguinte.

A defesa de Geovane informou que vai entrar com recurso de dosimetria, que diz respeito à quantidade de anos da pena.