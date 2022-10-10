Ibatiba: mãe é ameaçada pelo filho ao se recusar a entregar chave do carro

Um homem, de 30 anos, ameaçou agredir a própria mãe, de 60 anos, porque ela não queria entregar a chave do carro para ele. O caso foi registrado na tarde desse domingo (9), no distrito de Criciúma, em Ibatiba, na Região do Caparaó.
A Polícia Militar (PM) foi acionada para verificar uma denúncia de que haveria um indivíduo em posse de uma faca ameaçando a mãe. No local, a mãe relatou à polícia que o filho queria o carro para vender ou trocar por drogas. A mulher não viu faca com ele, porém, por conta das ameaças, ela teve que se esconder na casa de um vizinho.
Em nota, a PM disse que buscas foram realizadas, mas o indivíduo, que tem mandado de prisão em aberto pela comarca de Vila Velha, não foi localizado.
A Polícia Civil informou que não houve detidos relacionados a essa ocorrência.