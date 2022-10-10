Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região do Caparaó

Ibatiba: mãe é ameaçada pelo filho ao se recusar a entregar chave do carro

A mulher de 60 anos, relatou que o filho dela, de 30 anos, queria a chave para pegar o veículo e depois vender ou trocar por drogas
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 out 2022 às 17:12

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 17:12

Um homem, de 30 anos, ameaçou agredir a própria mãe, de 60 anos, porque ela não queria entregar a chave do carro para ele. O caso foi registrado na tarde desse domingo (9), no distrito de Criciúma, em Ibatiba, na Região do Caparaó.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de ameaça contra a mãe Criciúma, em Ibatiba Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Militar (PM) foi acionada para verificar uma denúncia de que haveria um indivíduo em posse de uma faca ameaçando a mãe. No local, a mãe relatou à polícia que o filho queria o carro para vender ou trocar por drogas. A mulher não viu faca com ele, porém, por conta das ameaças, ela teve que se esconder na casa de um vizinho.
Em nota, a PM disse que buscas foram realizadas, mas o indivíduo, que tem mandado de prisão em aberto pela comarca de Vila Velha, não foi localizado.
Polícia Civil informou que não houve detidos relacionados a essa ocorrência.

Veja Também

Dono de bar denunciado por som alto enfrenta PMs e é detido em Ibatiba

Polícia apreende carro por crime eleitoral em Ibatiba

Homem que matou esposa a facadas em Ibatiba é condenado a 23 anos de prisão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó Ibatiba Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados