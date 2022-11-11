Dupla quebra porta de loja de informática e furta notebooks em Ibatiba

De acordo com ocorrência da PM, os adolescentes têm 16 e 17 anos. As câmeras de segurança flagraram a ação, que dura poucos segundos. Os dois menores param em frente à loja e um deles atira uma pedra, quebrando a porta de vidro do imóvel. O alarme chegou a disparar, mas eles conseguiram fugir do local com os três notebooks.