Dupla quebra porta de loja de informática e furta notebooks em Ibatiba

Dois adolescentes quebraram a porta de vidro de uma loja de informática, atirando uma pedra, e furtaram três notebooks do local no Centro de Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Câmeras de segurança flagraram a ação da dupla na madrugada de quinta-feira (10). O prejuízo com o furto foi de R$ 9,5 mil, segundo o dono do estabelecimento. A Polícia Militar informou que os menores foram apreendidos e um homem foi detido, suspeito de receptação dos produtos.
De acordo com ocorrência da PM, os adolescentes têm 16 e 17 anos. As câmeras de segurança flagraram a ação, que dura poucos segundos. Os dois menores param em frente à loja e um deles atira uma pedra, quebrando a porta de vidro do imóvel. O alarme chegou a disparar, mas eles conseguiram fugir do local com os três notebooks.
“O alarme ajudou, porque o pessoal fugiu na hora que disparou, mas infelizmente é a sociedade que vivemos e passamos. Fica aqui que minha indignação, do que fazem para roubar né? Vamos à luta”, disse o dono da loja.
Após analisar as imagens, a Polícia Militar identificou os adolescentes, localizados posteriormente no mesmo município. Aos militares, eles confessaram que furtaram a loja e contaram que tiveram a ajuda de um jovem de 24 anos para venderem os produtos para um homem de 33 anos – ele foi localizado em casa e afirmou que comprou dois notebooks por R$ 100. O suspeito de 24 anos estaria com o terceiro e não foi encontrado.
O homem que comprou os notebooks e os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante. Durante as diligências, a polícia foi informada que uma vítima havia registrado o furto de um ciclomotor e os autores do crime seriam dos adolescentes apreendidos.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou que os dois adolescentes de 16 e 17 anos assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado. Eles foram reintegrados à família após o familiar assumirem o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado. Já o homem de 33 anos foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e encaminhado ao sistema prisional.