Jovem de 20 anos é detido por esfaquear rapaz após discussão em bar em Guaçuí

A Polícia Militar deteve um homem de 20 anos, suspeito de tentativa de homicídio em Guaçuí Crédito: Carlos Alberto Silva

Os militares foram acionados ao Pronto Atendimento do município, onde a vítima, de 21 anos, teria dado entrada após sofrer golpe de faca na região da lombar e na coxa. Para a polícia, ela contou o que aconteceu.

“A vítima informou que estaria do lado de fora do bar quando visualizou sua ‘ex-namorada’ e teria ido ao seu encontro e a cumprimentado, quando teria aparecido o marido, iniciado uma discussão e começado a desferir agressões físicas. Além disso, um amigo do marido teria lhe proferido dois golpes de faca”, divulgou a PM.

Diante dos fatos, a polícia realizou patrulhamento na região e encontrou o autor do crime no Centro, próximo a um bar na praça da igreja matriz. Ele apresentava um machucado na cabeça, sendo detido e encaminhado ao Pronto Atendimento, onde também foi reconhecido pela vítima.