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Sul do ES

Jovem de 20 anos é detido por esfaquear rapaz após discussão em bar em Guaçuí

Segundo a polícia, a vítima, de 21 anos, teria dado entrada no pronto atendimento após sofrer golpe de faca na região da lombar e na coxa

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 13:23

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 dez 2022 às 13:23
Um homem de 20 anos foi detido na madrugada deste domingo (4) por golpear uma pessoa com faca em Guaçuí, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele é suspeito de tentativa de homicídio, ou seja, quando há a intenção de matar.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar deteve um homem de 20 anos, suspeito de tentativa de homicídio em Guaçuí Crédito: Carlos Alberto Silva
Os militares foram acionados ao Pronto Atendimento do município, onde a vítima, de 21 anos, teria dado entrada após sofrer golpe de faca na região da lombar e na coxa. Para a polícia, ela contou o que aconteceu.
“A vítima informou que estaria do lado de fora do bar quando visualizou sua ‘ex-namorada’ e teria ido ao seu encontro e a cumprimentado, quando teria aparecido o marido, iniciado uma discussão e começado a desferir agressões físicas. Além disso, um amigo do marido teria lhe proferido dois golpes de faca”, divulgou a PM.
Diante dos fatos, a polícia realizou patrulhamento na região e encontrou o autor do crime no Centro, próximo a um bar na praça da igreja matriz. Ele apresentava um machucado na cabeça, sendo detido e encaminhado ao Pronto Atendimento, onde também foi reconhecido pela vítima.
Após atendimento, o suspeito foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre. A reportagem procurou a Polícia Civil (PC) para saber se o homem foi preso e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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