Jovem de 20 anos é detido por esfaquear rapaz após discussão em bar em Guaçuí

Um homem de 20 anos foi detido na madrugada deste domingo (4) por golpear uma pessoa com faca em Guaçuí, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele é suspeito de tentativa de homicídio, ou seja, quando há a intenção de matar.
Os militares foram acionados ao Pronto Atendimento do município, onde a vítima, de 21 anos, teria dado entrada após sofrer golpe de faca na região da lombar e na coxa. Para a polícia, ela contou o que aconteceu.
“A vítima informou que estaria do lado de fora do bar quando visualizou sua ‘ex-namorada’ e teria ido ao seu encontro e a cumprimentado, quando teria aparecido o marido, iniciado uma discussão e começado a desferir agressões físicas. Além disso, um amigo do marido teria lhe proferido dois golpes de faca”, divulgou a PM.
Diante dos fatos, a polícia realizou patrulhamento na região e encontrou o autor do crime no Centro, próximo a um bar na praça da igreja matriz. Ele apresentava um machucado na cabeça, sendo detido e encaminhado ao Pronto Atendimento, onde também foi reconhecido pela vítima.
Após atendimento, o suspeito foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre. A reportagem procurou a Polícia Civil (PC) para saber se o homem foi preso e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.