Marido põe fogo na esposa e a deixa em estado grave em Vitória

Uma mulher de 40 anos ficou gravemente ferida após ter o corpo incendiado dentro de casa, no bairro Santa Martha, em Vitória, por volta de 21h desta terça-feira (15). À Polícia Militar , testemunhas contaram que a vítima não tem o movimento das pernas e que o marido dela, de 39 anos, é quem teria ateado fogo na esposa. Segundo a PM, durante o resgate, os policiais a encontraram sobre um colchão em chamas.

Consta em boletim unificado da PM que dois militares estavam se deslocando para apoiar outra guarnição e, quando passaram pela Avenida Maruípe, avistaram muita fumaça saindo do segundo andar de uma casa. Ao pararem a viatura, os policiais foram informados por moradores da região que, dentro da casa, havia uma mulher com mobilidade reduzida.

PMs escalaram local para socorrer mulher

Polícia Militar informou, em nota, que os PMs escalaram uma marquise no local e viram a vítima deitada sobre um colchão em chamas. Com a ajuda dos vizinhos, os agentes retiraram a mulher pela varanda e ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O fogo no local foi controlado por uma equipe do Corpo de Bombeiros

De acordo com um morador que não quis se identificar, o incêndio foi causado pelo marido da vítima, com a intenção de matá-la. Durante o resgate, a Polícia Militar perguntou à mulher de 40 anos sobre as possíveis motivações do crime, mas, devido ao estado de choque, ela não conseguiu responder. A PM informou que o suspeito não foi localizado.

O suspeito fugiu do local após o crime e segue foragido até o momento desta publicação. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Dr. Jaime dos Santos Neves, com queimaduras de segundo e terceiro grau por todo o corpo.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). O órgão revelou também que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

A corporação destacou que "a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".