COP 27: Casagrande apresenta plano contra efeito estufa no ES

O governador Renato Casagrande (PSB) apresentou um plano para diminuir a emissão de gases do efeito estufa no Espírito Santo, nesta terça-feira (25), durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), que acontece no Egito. O documento será disponibilizado em breve para consulta pública, conforme informou o socialista.
Chamado de Plano Estadual de Descarbonização e Neutralização de Emissão dos Gases de Efeito Estufa (GEE), o documento foi exibido em uma versão orientativa no painel “De Glasgow a Sharm El-Sheikh: avanços na campanha Race to Zero e novos investimentos”. Também estava presente o governador do Pará, Helder Barbalho, que preside o Consórcio Interestadual Amazônia Legal.
De acordo com Casagrande, o plano apresentado reafirma o compromisso assumido pelo governo do Estado em 2021, durante a COP-26, de diminuir a produção desses gases em até 50% até 2030, além de alcançar a plena neutralidade das emissões até 2050, selando o compromisso com o Acordo de Paris e com as campanhas “Race to Zero” (Corrida para o Zero) e “Race to Resilience” (Corrida para a Resiliência), da Organização das Nações Unidas (ONU).
"Nós estamos implementando um programa de mudanças climáticas. Na área de adaptação, já construímos um Centro de Inteligência da Defesa Civil, pois nosso Estado sofre com chuvas intensas e com estiagem prolongada. Outras ações são o financiamento para remoção de pessoas em áreas de risco, investimentos na contenção de encostas e o repasse de recursos para os municípios sem burocracia por meio do Fundo Cidades. Temos ainda o programa Reflorestar, que já recuperou mais de 10 mil hectares e acompanha a regeneração de 225 mil hectares de cobertura florestal”, citou o governador.
Para a sua criação, foram analisadas quatro temáticas: Energia e Indústria; Transportes; Resíduos; e Agropecuária, Florestas e Uso do Solo.
Além disso, foram delineadas quatro políticas estratégicas compartilhadas por todos os temas: Minimização das Emissões; Aumento da Eficiência; Mecanismos de Compensação de Emissões; e Remoção e Captura de GEE. Tais políticas representam a base para a criação de 22 diretrizes, divididas nas quatro linhas temáticas, que resultaram em 50 estratégias delineadas para atingir a meta de neutralização das emissões globais do Espírito Santo até 2050.
“Mais do que uma ação de cada Estado e município, temos que ter uma cultura de ação. Veja a importância de incluir os municípios. O Proesam [Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios] é uma ação do nosso governo que dá aos municípios a possibilidade de receberem investimentos para construir seus planos de mudanças climáticas”, afirmou Casagrande.