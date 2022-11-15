COP 27: Casagrande apresenta plano contra efeito estufa no ES

Renato Casagrande durante participação na COP 27, no Egito Crédito: Governo do Estado

Chamado de Plano Estadual de Descarbonização e Neutralização de Emissão dos Gases de Efeito Estufa (GEE), o documento foi exibido em uma versão orientativa no painel “De Glasgow a Sharm El-Sheikh: avanços na campanha Race to Zero e novos investimentos”. Também estava presente o governador do Pará, Helder Barbalho, que preside o Consórcio Interestadual Amazônia Legal.

De acordo com Casagrande, o plano apresentado reafirma o compromisso assumido pelo governo do Estado em 2021, durante a COP-26, de diminuir a produção desses gases em até 50% até 2030, além de alcançar a plena neutralidade das emissões até 2050, selando o compromisso com o Acordo de Paris e com as campanhas “Race to Zero” (Corrida para o Zero) e “Race to Resilience” (Corrida para a Resiliência), da Organização das Nações Unidas (ONU)

"Nós estamos implementando um programa de mudanças climáticas . Na área de adaptação, já construímos um Centro de Inteligência da Defesa Civil, pois nosso Estado sofre com chuvas intensas e com estiagem prolongada. Outras ações são o financiamento para remoção de pessoas em áreas de risco, investimentos na contenção de encostas e o repasse de recursos para os municípios sem burocracia por meio do Fundo Cidades. Temos ainda o programa Reflorestar, que já recuperou mais de 10 mil hectares e acompanha a regeneração de 225 mil hectares de cobertura florestal”, citou o governador.

Para a sua criação, foram analisadas quatro temáticas: Energia e Indústria; Transportes; Resíduos; e Agropecuária, Florestas e Uso do Solo.

Além disso, foram delineadas quatro políticas estratégicas compartilhadas por todos os temas: Minimização das Emissões; Aumento da Eficiência; Mecanismos de Compensação de Emissões; e Remoção e Captura de GEE. Tais políticas representam a base para a criação de 22 diretrizes, divididas nas quatro linhas temáticas, que resultaram em 50 estratégias delineadas para atingir a meta de neutralização das emissões globais do Espírito Santo até 2050.