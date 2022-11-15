Black Friday: cinco dicas para aproveitar sem descuidar do seu bolso

01

Avalie se a compra realmente é necessária

Anote previamente tudo o que você precisa comprar e defina a prioridade e os valores que você pode gastar, pois isso vai te ajudar a não cair na tentação de comprar só porque tem desconto. Muitas vezes, o pensamento é de que está economizando, mas o gasto é feito com algo que nem era necessário.

02

Pesquise e acompanhe os preços

Verifique e acompanhe os preços do produto desejado antes mesmo do início da Black Friday, para que você possa comparar e avaliar se, de fato, os valores estão mais acessíveis. Assim, você evita adquirir produtos com preços superfaturados e descontos enganosos, o famoso “metade do dobro”.

03

Tome cuidado com anúncios falsos

Sempre desconfie de sites desconhecidos com ofertas tentadoras e, em caso de compra online, priorize sites conhecidos. Lembre-se de, antes de realizar a compra, sempre consultar a reputação do fornecedor. Você pode pesquisar na lista do Procon e no site Reclame Aqui. Também tome cuidado com ofertas recebidas no e-mail, SMS, anúncios nas redes sociais ou mensagens que não sejam de páginas oficiais, e busque sempre usar redes de wi-fi conhecidas e protegidas para preservar os seus dados.

04

Planeje suas compras

Analise seu orçamento financeiro e verifique qual gasto você pode renunciar para adquirir algum produto que deseja comprar na Black Friday. Além disso, analise o que você já possui de compras parceladas no cartão de crédito, por exemplo, para que isso não comprometa seu planejamento financeiro dos meses seguintes. Lembre-se ainda que, além da Black Friday, tem pela frente os gastos com a Copa do Mundo, festas de final de ano e aqueles comuns de início de ano, como matrícula e material escolar, IPTU e IPVA.

05

Compre à vista para ter mais descontos