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Temporada de descontos

Black Friday: cinco dicas para aproveitar sem descuidar do seu bolso

Para aproveitar as ofertas, é importante estar preparado financeiramente para não comprometer sua saúde financeira

Públicado em 

15 nov 2022 às 09:49
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Movimentação de clientes durante a Black Friday no Shopping Vitória, em Vitória
Promoções da Black Friday Crédito: Ricardo Medeiros / Arquivo
Novembro é mês de Black Friday, que ocorre mais especificamente na última sexta-feira do mês. Trata-se de um evento comercial, no qual os produtos são ofertados com descontos pelos estabelecimentos comerciais, sejam eles físicos ou online.
Essa data surgiu nos Estados Unidos e possui relação com o Dia de Ação de Graças, comemorado por lá na última quinta-feira de novembro.
A Black Friday é um evento muito relevante para o comércio brasileiro, marca o início do período de compras de fim de ano e movimenta a economia brasileira. Pesquisa divulgada pelo Google e Instituto Ipsos, em setembro de 2022, aponta que sete em cada dez brasileiros pretendem comprar na Black Friday.
De acordo com o levantamento, os principais produtos no radar dos consumidores são roupas, itens de papelaria, smartphones e eletroportáteis.
Para aproveitar as ofertas, é importante estar preparado financeiramente para não comprometer sua saúde financeira. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 79,2% das famílias brasileiras estavam endividadas em outubro de 2021, principalmente com cartão de crédito e cheque especial. Os dados ainda revelaram que 30,3% estavam com contas atrasadas.
Portanto, se você quer aproveitar as ofertas da Black Friday, fique atento:

01

Avalie se a compra realmente é necessária

Anote previamente tudo o que você precisa comprar e defina a prioridade e os valores que você pode gastar, pois isso vai te ajudar a não cair na tentação de comprar só porque tem desconto. Muitas vezes, o pensamento é de que está economizando, mas o gasto é feito com algo que nem era necessário.

02

Pesquise e acompanhe os preços

Verifique e acompanhe os preços do produto desejado antes mesmo do início da Black Friday, para que você possa comparar e avaliar se, de fato, os valores estão mais acessíveis. Assim, você evita adquirir produtos com preços superfaturados e descontos enganosos, o famoso “metade do dobro”.

03

Tome cuidado com anúncios falsos

Sempre desconfie de sites desconhecidos com ofertas tentadoras e, em caso de compra online, priorize sites conhecidos. Lembre-se de, antes de realizar a compra, sempre consultar a reputação do fornecedor. Você pode pesquisar na lista do Procon e no site Reclame Aqui. Também tome cuidado com ofertas recebidas no e-mail, SMS, anúncios nas redes sociais ou mensagens que não sejam de páginas oficiais, e busque sempre usar redes de wi-fi conhecidas e protegidas para preservar os seus dados.

04

Planeje suas compras

Analise seu orçamento financeiro e verifique qual gasto você pode renunciar para adquirir algum produto que deseja comprar na Black Friday. Além disso, analise o que você já possui de compras parceladas no cartão de crédito, por exemplo, para que isso não comprometa seu planejamento financeiro dos meses seguintes. Lembre-se ainda que, além da Black Friday, tem pela frente os gastos com a Copa do Mundo, festas de final de ano e aqueles comuns de início de ano, como matrícula e material escolar, IPTU e IPVA.

05

Compre à vista para ter mais descontos

Caso a Black Friday seja uma oportunidade para adquirir algo que realmente é necessário, você possua orçamento financeiro para realizar a compra e, de fato, o desconto vai gerar economia, busque comprar à vista para obter ainda mais descontos e não comprometer seu cartão de crédito com novas parcelas.
A Black Friday sempre traz oportunidades e descontos incríveis, mas é importante aproveitá-los com consciência. Por isso, é fundamental se planejar financeiramente para aproveitar, garantindo a saúde do seu bolso em primeiro lugar.

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Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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