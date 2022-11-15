Ajudante de mecânica some após deixar PA em Vila Velha sem a família saber

"A Secretaria de Saúde de Vila Velha esclarece que o paciente passou por três dias de tratamento no PA da Glória, com acompanhamento da família. Ele apresentou vários quadros de queixa, apresentou no terceiro dia quadro convulsivo, foi medicado e acompanhado por equipe de UTI, mas apresentou melhora após intervenção da equipe. Quando foi informado da regulação, ou seja, transferência para hospital, recusou.

Como estava lúcido, sem queixa de dor e orientado pela equipe médica sobre seu quadro, além da família estar ciente e acompanhando o caso, ele se evadiu da unidade. Importante ressaltar que a equipe médica não pode manter um paciente recluso contra a sua vontade, pois isso se caracteriza cárcere. Assim que ele saiu do Pronto Atendimento, a família foi comunicada.

O primeiro dia de atendimento foi no dia 8/11. Ele foi atendido e liberado. No dia 9/11, deu entrada novamente, ficando até o dia seguinte"