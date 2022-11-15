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Está desaparecido

Ajudante de mecânica some após deixar PA em Vila Velha sem a família saber

Claudio Alberto Santana, de 43 anos, se evadiu do Pronto Atendimento da Glória na última quinta-feira (10) e, desde então, não deu mais notícias; família pede ajuda para encontrá-lo
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

15 nov 2022 às 16:31

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 16:31

Claudio Alberto Santana, de 43 anos, está desaparecido
Claudio Alberto Santana, de 43 anos, está desaparecido Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um ajudante em mecânica de 43 anos é procurado pela família desde a última quinta-feira (10). Claudio Alberto Santana deu entrada no Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha, após apresentar convulsões na última quarta-feira (9), mas deixou o local no dia seguinte. Segundo parentes, ele não deu mais notícias desde então. 
Auxiliar de loja, a filha Roberta Firmino Santana, de 20 anos, conta que acompanhou Claudio na busca por atendimento médico por volta das 22h30. Por conta do quadro de saúde, ele precisou ficar internado no PA até conseguir vaga em algum hospital. No entanto, quase 24 horas depois, entre 20h e 21h de quinta-feira (10), o homem acabou se evadindo da unidade.
"Eu saí do trabalho às 21h da quinta-feira (10) para ir ficar lá com ele. No meio do caminho, a minha tia me ligou, dizendo que ele tinha fugido. Como eu já estava perto, aproveitei para procurar no bairro, em alguns pontos de ônibus, mas nada. Passou sexta, sábado, domingo, e eu comecei a ficar desesperada", relembra.
"Ele estava usando uma camisa gola polo cinza e uma bermuda branca com detalhes vermelhos. Tem cerca de 1,62 metros de altura e várias tatuagens nos braços e nas pernas – uma, inclusive, com o meu nome"
Roberta Firmino Santana - Filha
Durante os últimos dias, ela e a família, que são do bairro Rio Marinho, em Cariacica, já procuraram em diversos lugares por Cláudio – sem sucesso. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. "Meu pai nunca fez isso. Tenho medo é dele estar com a memória fraca, tentando voltar para casa. Ou na rua, sozinho, machucado", diz, angustiada. 

O outro lado

Questionada, a Prefeitura de Vila Velha afirmou que como o ajudante em mecânica estava "lúcido, sem queixa de dor e orientado pela equipe médica sobre seu quadro", ele conseguiu se evadir do PA. Além disso, Claudio teria se recusado a ser transferido para um hospital. A administração municipal disse que o primeiro dia de atendimento dele no local foi no dia 8 de novembro, quando foi atendido e liberado. No dia 9, o homem deu entrada novamente, ficando até o dia seguinte, segundo o órgão.
"Importante ressaltar que a equipe médica não pode manter um paciente recluso contra a sua vontade, pois isso se caracteriza cárcere", destacou a administração municipal, por nota (veja na íntegra abaixo).
A Polícia Civil também foi procurada para dar mais detalhes sobre a investigação do caso, mas destacou que, por conta do feriado de  Proclamação da República, comemorado nesta terça-feira (15), a assessoria só tem acesso às ocorrências do plantão vigente das delegacias.

Nota da Prefeitura de Vila Velha

"A Secretaria de Saúde de Vila Velha esclarece que o paciente passou por três dias de tratamento no PA da Glória, com acompanhamento da família. Ele apresentou vários quadros de queixa, apresentou no terceiro dia quadro convulsivo, foi medicado e acompanhado por equipe de UTI, mas apresentou melhora após intervenção da equipe. Quando foi informado da regulação, ou seja, transferência para hospital, recusou. 

Como estava lúcido, sem queixa de dor e orientado pela equipe médica sobre seu quadro, além da família estar ciente e acompanhando o caso, ele se evadiu da unidade. Importante ressaltar que a equipe médica não pode manter um paciente recluso contra a sua vontade, pois isso se caracteriza cárcere. Assim que ele saiu do Pronto Atendimento, a família foi comunicada.
O primeiro dia de atendimento foi no dia 8/11. Ele foi atendido e liberado. No dia 9/11, deu entrada novamente, ficando até o dia seguinte"

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