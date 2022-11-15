Corpos de padrasto e enteada que sumiram em rio de Alegre são encontrados

Bombeiros fizeram buscas no local por Dejaine Oliveira e Rita de Fátima Ferreira Braga no Rio Itapemirim, em Alegre Crédito: Corpo de Bombeiros | Acervo pessoal

Atualização A primeira versão desta matéria informava que apenas o corpo de Dejaine Oliveira havia sido localizado, mas, posteriormente, o Corpo de Bombeiros informou que o corpo da enteada do homem também foi localizado. Texto e título foram atualizados.

Na tarde do último domingo (13), Dejaine e a enteada Rita de Fátima entraram no rio para nadar, mas acabaram levados pela correnteza. Os dois estavam com a família no momento do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros , primeiro a corporação foi acionada por um solicitante que relatou ter visto o corpo de um homem agarrado às pedras, dentro da água. Dejaine foi encontrado a cerca de 300 metros do local do afogamento, preso às margens do rio. Já a menina foi localizada no final da manhã, após buscas superficiais no rio com um caiaque e o apoio de um drone. O corpo de Rita de Fátima, segundo os militares, estava preso a galhos no meio do rio e distante do local onde o padrasto estava.

O rio fica às margens da BR 482, próximo a um posto de combustíveis no distrito de Rive. O irmão da vítima, o autônomo Davi Oliveira, 52 anos, disse que a família foi acionada às 4h30.

"Nossa expectativa era achar o corpo. Estamos aliviados, mas profundamente tristes. Quem quer perder um irmão? Quem quer perder uma sobrinha?" Davi Oliveira - Irmão da vítima

Davi contou que o irmão tinha ido ao local pescar com a esposa e as duas enteadas. Quando finalizaram, decidiram tomar um banho no rio. “Começaram a nadar, mas de repente, não deu pé. A menina teria começado a se afogar primeiro e ele foi salvar ela, mas desapareceram os dois. O rio estava cheio, com cinco metros de profundidade”, relembra.

Padrasto e enteada mergulham em rio em Alegre e desaparecem

O irmão de Dejaine disse que os familiares estão muito abalados. A cunhada dele também esteve no local do afogamento nesta manhã. A mãe da vítima, uma idosa de 70 anos, ainda não sabe que o irmão e a enteada dele desapareceram no rio.

“Ainda não contamos nada para ela. Estamos impedindo que ela veja televisão ou tenha acesso às notícias pelo celular. Vamos cuidar dela e contar no momento adequado. Há cerca de um ano, ela perdeu um filho, vítima de enfarto", lamenta.