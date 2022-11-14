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Rio Itapemirim

Padrasto e enteada de 9 anos desaparecem após mergulho em rio de Alegre

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem buscas no local por Dejaine Oliveira e Rita de Fátima Ferreira Braga. Eles desapareceram após serem levados pela correnteza do rio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 nov 2022 às 10:52

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 10:52

Bombeiros fazem buscas no local por Dejaine Oliveira e Rita de Fátima Ferreira Braga no Rio Itapemirim, em Alegre
Bombeiros fazem buscas no local por Dejaine Oliveira e Rita de Fátima Ferreira Braga no Rio Itapemirim, em Alegre Crédito: Corpo de Bombeiros | Acervo pessoal
Um homem de 43 anos e a enteada dele, uma menina de nove anos, desapareceram após mergulharem no Rio Itapemirim, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (13). Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem buscas no local por Dejaine Oliveira e por Rita de Fátima Ferreira Braga. Eles teriam desaparecido após serem levados pela correnteza do rio.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 15h30 e o local onde padrasto e enteada desapareceram após entrarem no rio fica às margens da BR 482, próximo a um posto de combustíveis no distrito de Rive.

Padrasto e enteada mergulham em rio em Alegre e desaparecem

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Sul, Davi Oliveira, irmão de Dejaine, disse que a família foi ao local para pescar e padrasto e enteada entraram no rio para nadar. Estavam no local o irmão, a esposa, de 37 anos e as duas filhas dela, enteadas dele.
Davi contou que o irmão sabe nadar e teria tentado empurrar a enteada para junto da mãe, que tentou entrar na água e puxar a filha, mas não conseguiu.
Padrasto e enteada de 9 anos desaparecem após mergulho em rio de Alegre
Policiais militares e populares realizaram buscas nas imediações no domingo, mas não localizaram Dejaine e Rita. Nesta segunda-feira (14), os trabalhos no local foram retomados. Uma equipe de mergulhadores dos Bombeiros em Vitória foi acionada, e a corporação realiza as buscas também com apoio de drone e de um bote. O local, segundo militares, possui correnteza e está com água barrenta.

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