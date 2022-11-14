Padrasto e enteada de 9 anos desaparecem após mergulho em rio de Alegre

Bombeiros fazem buscas no local por Dejaine Oliveira e Rita de Fátima Ferreira Braga no Rio Itapemirim, em Alegre

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Sul, Davi Oliveira, irmão de Dejaine, disse que a família foi ao local para pescar e padrasto e enteada entraram no rio para nadar. Estavam no local o irmão, a esposa, de 37 anos e as duas filhas dela, enteadas dele.