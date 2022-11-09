Jovem é assassinado a tiros dentro de bar em Alegre

Um jovem de 18 anos foi assassinado com oito tiros na tarde desta terça-feira (8), dentro de um bar no distrito de Anutiba, interior de Alegre, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas Ruan Pablo de Andrade Ponciano já estava morto.
A PM informou que testemunhas contaram aos militares que dois homens chegaram no local, ambos com arma de fogo em mãos, chamando Ruan Pablo para fora do comércio e, diante da negativa, os suspeitos atiraram várias vezes contra o jovem e fugiram. O local foi isolado pela Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Um dos autores foi identificado, mas não foi localizado.
Questionada sobre a investigação do caso, a Polícia Civil disse que o crime está segue sob investigação da delegacia de Alegre e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, liberado para os familiares.