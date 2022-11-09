Jovem é assassinado a tiros dentro de bar em Alegre

A PM informou que testemunhas contaram aos militares que dois homens chegaram no local, ambos com arma de fogo em mãos, chamando Ruan Pablo para fora do comércio e, diante da negativa, os suspeitos atiraram várias vezes contra o jovem e fugiram. O local foi isolado pela Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Um dos autores foi identificado, mas não foi localizado.