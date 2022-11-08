Viviam juntos

Jovem agride grávida no ES com ciúmes por não querer que ela estudasse

Durante uma briga, lavrador de 23 anos deu soco e ameaçou de morte a jovem de 18 anos. Ele foi preso na madrugada desta terça-feira (8)
Beatriz Caliman

08 nov 2022 às 11:14

Delegacia de Alegre, para onde o suspeito foi levado Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma jovem de 18 anos, que está grávida, foi agredida pelo companheiro na madrugada desta terça-feira (8), no distrito de São Pedro de Rates, em Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Civil, a agressão aconteceu durante uma bria por ciúmes – o lavrador de 23 anos não queria a mulher estudasse. O suspeito foi autuado e encaminhado a um presídio.
O caso aconteceu por volta de 1h. A jovem contou aos policiais que estava morando com o rapaz havia cerca de seis meses. Na Delegacia de Alegre, a vítima disse que ele não concordava que ela estudasse e começaram a brigar por conta do ciúme do companheiro.
Durante a briga, o homem deu um soco na boca da jovem e a ameaçou de morte. A Polícia Militar foi acionada e o casal, encaminhado para a Delegacia de Alegre. O delegado autuou o agressor por ameaça, lesão corporal pela Lei Maria da Penha e arbitrou fiança de R$ 10 mil. O valor não foi recolhido e o homem, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
A jovem, segundo a Polícia Civil, foi encaminhada a exame de corpo delito e recebeu atendimento médico no Pronto Socorro de Guaçuí.

