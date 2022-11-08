Dono de bar acredita que motoboy foi morto por engano em Cariacica

Além do motoboy, um jovem de 22 anos ficou ferido durante o ataque a tiros. Dentro do bar estavam os dois rapazes, um funcionário e uma mulher. O comerciante contou à repórter Dani Carla, da TV Gazeta, que não estava no local no momento dos tiros e que o estabelecimento havia encerrado os trabalhos, mas o portão estava aberto para que um parente do proprietário guardasse o carro.

Testemunhas contaram à reportagem que o alvo dos tiros seria o jovem de 22 anos, que chegou a ser atingido por quatro disparos (na perna, nas nádegas, no joelho e nas costas). Ele foi socorrido consciente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O dono do bar afirmou que não conhece o rapaz de 22 anos, mas que Valtairo era querido por todos. “Trabalhava de dia e de noite para pagar as contas. Um menino muito bom”, disse.

O dono do bar onde o crime aconteceu disse que Valtairo não tinha inimigos e afirmou acreditar que o motoboy foi assassinado por engano. “Com certeza foi morto por engano. Só trabalhava para pagar o carro e a moto dele. Era dia e noite trabalhando”, acrescentou.

Valtairo Júnior da Cruz Wille não tinha passagens pela polícia, segundo apuração da TV Gazeta.

Motoboy foi morto a tiros dentro de bar em Cariacica Crédito: Redes sociais

Sobre o crime

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar , policiais foram acionados para verificar informação sobre disparos de arma de fogo dentro de um bar na rua Martin Lutero. No local, os militares encontraram Valtairo Júnior da Cruz Wille caído no chão, já sem sinais vitais. Ele foi atingido por dois disparos: na lateral do tórax e no peito.

Dentro do bar havia ainda um jovem de 22 anos, baleado por quatro disparos (na perna, nas nádegas, no joelho e nas costas). Ele foi socorrido consciente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Testemunhas contaram à polícia que dois homens chegaram em uma moto e um deles entrou no bar já atirando contra as vítimas.

Câmeras de segurança flagraram o crime e mostram Valtairo entrando no bar e logo em seguida os criminosos chegando de moto. Um homem desce e entra no estabelecimento já atirando nas vítimas. Pelas imagens é possível vê que o motoboy tentou fugir, mas foi atingido na porta do bar e caiu.

O corpo do motoboy foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.