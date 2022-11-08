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Conhecido como Manolo

Corpo de procurado por tráfico e assassinato que pulou da Cinco Pontes é achado

Ayrison Nascimento Reis, conhecido como Manolo, estava desaparecido desde a última sexta (5) após pular da ponte para fugir da polícia. Ele é apontado como principal responsável por ataques na Piedade e no Moscoso
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 nov 2022 às 09:23

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 09:23

Foi encontrado na manhã desta terça-feira (8), boiando próximo ao Ginásio Tancredão, em Vitória, o corpo de Ayrison Nascimento Reis, de 22 anos, conhecido como Manolo – que tinha mandados de prisão em aberto e pulou da Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes) na última sexta-feira (5) para fugir da polícia. A confirmação foi dada pela Polícia Militar à repórter Dani Carla, da TV Gazeta
Na última sexta-feira (4), Ayrison abandonou o carro e pulou da Cinco Pontes na tarde da última sexta-feira para fugir de policiais. Ele era procurado por crimes de homicídio e tráfico de drogas. As buscas pelo suspeito, que contaram com apoio de helicóptero e do Corpo de Bombeiros, chamaram atenção na região.
De acordo com a PM, o suspeito fugiu enquanto a seção de Inteligência do 1º Batalhão e Patrulha de Morros da 1ª Companhia realizava uma operação na região para prendê-lo. "Contra ele há dois mandados de prisão em aberto por diversos crimes, entre eles homicídio e tráfico de drogas. Ayrison também é apontado como o principal responsável pelos confrontos na região da Piedade e Moscoso, em julho deste ano", informou a Polícia Militar, em nota.
O Corpo de Bombeiro disse, em nota, que foi acionado para ocorrência de encontro de cadáver na Ilha do Príncipe, em Vitória. O solicitante informou haver um corpo boiando no canal e a equipe de mergulho o localizou e o resgatou, levando-o até a rampa do Tancredão. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas.
"No local, surgiu a informação de que o corpo poderia ser do homem que pulou das Cinco Pontes na última sexta. A identificação oficial do corpo será realizada no Departamento Médico Legal (DML)", informou o órgão. 

Corpo de procurado por tráfico e homicídio foi encontrado após pular de ponte em Vitória

Desaparecimento

No dia do desaparecimento, o Corpo de Bombeiros chegou a confirmar que o suspeito se afogou e o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) participou das buscas.
"O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar para realizar buscas em meio aquático a um homem que pulou das Cinco Pontes e estava agarrado à base da ponte, na tarde desta sexta-feira (4). Equipes foram encaminhadas e, enquanto a guarnição, foi informado que o indivíduo tentou sair nadando e se afogou. Foram realizados três mergulhos de busca no ponto indicado, mas sem sucesso. Hoje as buscas seguem pela superfície", informou a corporação na manhã do último sábado (5).
Manolo chegou a aparecer em vídeos que circularam nas redes sociais, ostentando armas ao lado de outros suspeitos de tráfico. Um deles, Rafael Siqueira, 35 anos, apontado como gerente do tráfico do Morro do Moscoso, em Vitória, foi preso pela polícia em julho deste ano.

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