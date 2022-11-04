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Entre Vitória e Vila Velha

Suspeito pula da Cinco Pontes para fugir da polícia e desaparece na Baía

Para escapar dos militares, o homem decidiu pular da Ponte Florentino Avidos e afundou; Bombeiros e o Notaer realizaram buscas, mas o homem não foi encontrado
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

04 nov 2022 às 18:05

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 18:05

Buscas por homem que pulou da Ponte Florentino Avidos, entre Vitória e Vila Velha
Buscas por homem que pulou da Ponte Florentino Avidos, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem pulou da Ponte Florentino Avidos, popularmente conhecida como "Cinco Pontes", entre os municípios de Vitória e Vila Velha, para fugir da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (4) e acabou desaparecendo. Neste sábado (5), ele foi identificado como Ayrison Nascimento Reis, conhecido como Manolo. Ele é procurado pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.
De acordo com a PM, o suspeito fugiu quando a seção de Inteligência do 1º Batalhão e Patrulha de Morros da 1ª Companhia realizavam uma operação na região para prendê-lo.
"Contra ele há dois mandados de prisão em aberto por diversos crimes, entre eles homicídio e tráfico de drogas. Ayrison também é apontado como o principal responsável pelos confrontos na região da Piedade e Moscoso, em julho deste ano", informou a Polícia Militar.
Polícia Militar faz buscas em carro deixado próximo à Ponte Florentino Avidos
Polícia Militar faz buscas em carro onde estaria o suspeito, perto da Cinco Pontes Crédito: Bernardo Bracony

Desaparecimento

Segundo o Corpo de Bombeiros, o suspeito se afogou. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), chegou a participar das buscas.
"O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar para realizar buscas em meio aquático a um homem que pulou das Cinco Pontes e estava agarrado à base da ponte, na tarde desta sexta-feira (04). Equipes foram encaminhadas e, enquanto a guarnição, foi informado que o indivíduo tentou sair nadando e se afogou. Foram realizados três mergulhos de busca no ponto indicado, mas sem sucesso. Hoje as buscas seguem pela superfície", informou a corporação na manhã deste sábado (5).
Buscas por homem que pulou da Ponte Florentino Avidos
Buscas por homem que pulou da Ponte Florentino Avidos, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Buscas aéreas

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que chegou a participar das buscas, destacou que um barco foi utilizado para tentar salvar o suspeito. "Antes que conseguíssemos chegar mais perto, o citado começou a se afogar, submergindo em seguida. A PM ainda tentou salvá-lo, usando um barco, mas não obteve êxito", apontou.

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