Suspeito pula da Cinco Pontes para fugir da polícia e desaparece na Baía

Buscas por homem que pulou da Ponte Florentino Avidos, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem pulou da Ponte Florentino Avidos, popularmente conhecida como " Cinco Pontes ", entre os municípios de Vitória e Vila Velha, para fugir da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (4) e acabou desaparecendo. Neste sábado (5), ele foi identificado como Ayrison Nascimento Reis, conhecido como Manolo. Ele é procurado pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

De acordo com a PM, o suspeito fugiu quando a seção de Inteligência do 1º Batalhão e Patrulha de Morros da 1ª Companhia realizavam uma operação na região para prendê-lo.

"Contra ele há dois mandados de prisão em aberto por diversos crimes, entre eles homicídio e tráfico de drogas. Ayrison também é apontado como o principal responsável pelos confrontos na região da Piedade e Moscoso, em julho deste ano", informou a Polícia Militar.

Polícia Militar faz buscas em carro onde estaria o suspeito, perto da Cinco Pontes Crédito: Bernardo Bracony

Desaparecimento

Segundo o Corpo de Bombeiros, o suspeito se afogou. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), chegou a participar das buscas.

"O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar para realizar buscas em meio aquático a um homem que pulou das Cinco Pontes e estava agarrado à base da ponte, na tarde desta sexta-feira (04). Equipes foram encaminhadas e, enquanto a guarnição, foi informado que o indivíduo tentou sair nadando e se afogou. Foram realizados três mergulhos de busca no ponto indicado, mas sem sucesso. Hoje as buscas seguem pela superfície", informou a corporação na manhã deste sábado (5).

Buscas por homem que pulou da Ponte Florentino Avidos, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

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