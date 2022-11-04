Carro pega fogo e bate em estacionamento de supermercado em Cachoeiro

Um carro pegou fogo e bateu na cancela do estacionamento de um supermercado em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (4).
O gerente do supermercado, que fica localizado no bairro Guandu, contou que o carro, já em chamas, desceu pela rampa do local desgovernado e bateu na cancela, mas ninguém ficou ferido. Nem mesmo o motorista.
Ainda segundo o gerente, o carro teve uma pane elétrica e seis extintores que ficavam no estacionamento foram usados para conter o fogo.
Apesar do prejuízo da cancela, que ficou danificada, o gerente disse que tudo não passou de um grande susto. O supermercado vai registrar boletim de ocorrência.
O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado.
Com informações da jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul.