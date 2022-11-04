Carro pega fogo e bate em estacionamento de supermercado em Cachoeiro

O gerente do supermercado, que fica localizado no bairro Guandu, contou que o carro, já em chamas, desceu pela rampa do local desgovernado e bateu na cancela, mas ninguém ficou ferido. Nem mesmo o motorista.

Ainda segundo o gerente, o carro teve uma pane elétrica e seis extintores que ficavam no estacionamento foram usados para conter o fogo.

Funcionários do supermercado auxiliaram no combate às chamas Crédito: Telespectador | TV Gazeta

Apesar do prejuízo da cancela, que ficou danificada, o gerente disse que tudo não passou de um grande susto. O supermercado vai registrar boletim de ocorrência.

O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado.