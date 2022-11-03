Professora é afastada após denúncia de maus-tratos contra criança em Cachoeiro

Uma professora foi afastada após uma denúncia de maus-tratos contra um menino de dois anos em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . O caso teria acontecido na última sexta-feira (28), quando a educadora pegou a criança pelo braço e o garotinho foi hospitalizado.

A criança precisou enfaixar o braço após a professora pegar no braço dele Crédito: Carlos Barros

Segundo a apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o exame feito no hospital do município mostrou que o osso da criança foi trincado. E, por isso, ela precisou enfaixar o braço.

A mãe da criança – que não vai ser identificada – relatou o que a educadora disse a ela. “Na sexta-feira (28), a professora ligou falando que o meu filho estava reclamando de dor no braço e não aceitava que ninguém encostasse nele. Chegando lá, ele estava chorando dentro da sala de aula com o gelo no braço”, explicou.

À mãe, a professora falou que o menino se machucou depois que um coleguinha caiu sobre ele, mas não sabia o que havia realmente ocorrido. A mãe desconfiou dessa versão da história e procurou a escola.

Imagens registraram o momento

Diante disso, a mulher entrou em contato com a diretora da instituição, pois queria ver as imagens da câmera do local. “Eu mandei mensagem, visualizou e não me respondeu, de tarde eu mandei outra mensagem, ela falou que estava ocupada, que talvez só no final do expediente iria conseguir e foi o que aconteceu”, comentou.

Na terça-feira (1), com a ajuda do Conselho Tutelar, as imagens da câmera dentro da sala de aula foram liberadas à família. E a mãe contou o que observou. “Eu vi a professora dele pegar ele pelo braço, sacudiu o braço dele três vezes no intervalo de segundos e depois colocou ele em um cantinho. Só que ele não estava fazendo nada, estava brincando coma coleguinha”, disse.

A TV Gazeta Sul não teve autorização para divulgar o conteúdo da gravação, porém o conselheiro tutelar revelou o teor das imagens. Segundo o conselheiro tutelar Jessé Martins, o aluno está o tempo todo sentado no chão, brincando com outra criança de colocar sandálias nos pés dela. Em seguida, a professora o aborda e o levanta pelo braço, ao colocar de volta ao chão, ele apresenta um dor no braço.

“Depois ela vai dar uma advertida dando uma chacoalhada nele, solta, e no final pega ele pelo braço, leva ele para o final da sala e coloca atrás do armário, onde a câmera não pega mais o que pode ter ocorrido atrás do armário”, emitiu.

Para o conselheiro, isso prova um despreparo em relação à professora. “A imagem mostra um despreparo de uma profissional trabalhando na área de educação, não estou desqualificando a formação dela, mas o despreparo em lidar com o tipo de criança e pelo período que ela fica”, comentou.

Omissão do caso

Ainda de acordo com o repórter, o conselho acompanhou a mãe até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência e comunicou o caso ao Ministério Público, já que a escola omitiu o caso.

“A escola, a unidade de saúde verificou ou soube uma notícia de fato que a criança está passando por uma violação, um castigo, maus-tratos físico, emocional ou qualquer tipo de violação, tem que de imediato comunicar o Conselho Tutelar do município, e nós não tivemos esse comunicado através da escola, mas sim pela mãe”, pronunciou Martins.

Agora, a mãe da criança não sabe se vai ter coragem de mandar o filho de volta à escola. “Quando eu vi as imagens, me senti impotente. Eu tenho medo de quando ele voltar a escola daqui a alguns dias, como é que vai ser? Tenho medo de acontecer de novo”, desabafou.

De acordo com o conselheiro, vai ser feito um exame de lesões, uma consulta no ortopedista e o menino vai ser encaminhado para uma rede de proteção do município.

Procurada, a prefeitura informou que a servidora da escola pública foi afastada para abertura de um processo administrativo que irá apurar o caso.

Em nota, a Polícia Civil (PC) disse que o caso segue sob investigação da delegacia especializada de proteção à criança, ao adolescente e idoso de Cachoeiro de Itapemirim. “Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, completou.