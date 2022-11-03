Homem encontra cachorrinhos dentro de saco de lixo em Cachoeiro

O autônomo Gilson de Almeida Miguel, de 63 anos, encontrou quatro filhotes de cachorro dentro de um saco, perto de uma lixeira no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , no último sábado (29). Cinco dias depois, os animais que não tinham lar, mas estavam ficando na casa do Gilson, foram levados para o Centro de Controle de Zoonoses do município nesta quinta-feira (3).

Os quatro filhotes de cachorro foram encontrados dentro de um saco amarrado, ao lado de uma lixeira no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Gilson de Almeida Miguel

Para a reportagem de A Gazeta, Gilson disse que voltava da padaria quando se deparou com um saco de trigo "amarrado e mexendo" na rua. Em seguida, pediu um rapaz para abrir, pois ele não aguentava se abaixar. “Quando vi, eram quatro filhotes”, falou.

Depois, ele pegou os cães a fim de levá-los para um órgão responsável. “Levei para o Centro de Controle de Zoonoses, mas não aceitaram”, contou. Ele também ofereceu os cachorros ao veterinário, vizinhos e amigos, no entanto, ninguém podia ficar com eles. “Não sei mais o que fazer”, confessou.

Gilson explicou que não tinha condições para ficar com os animais. “Sou idoso, tenho problema na perna e dificuldade para andar”, falou. Apesar disso, estava cuidando dos animais. “Como está chovendo, eles estavam ficando no meu quarto. Já tinha comprado ração para eles”, comentou.

Após muitas tentativas para encontrar um destino aos cães, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses pegou os filhotes nesta quinta. No local, eles serão vacinados, castrados e, depois, estarão disponíveis para a doação.

Para a esposa de Gilson, a aposentada Márcia Bacellar Miguel, de 59 anos, deixar um animal dentro de um saco, perto do lixo, é um ato muito cruel. “Uma hora e pouco depois o caminhão do lixo passou. Evitamos que algo pior acontecesse”, disse.

Os cachorros ficaram na casa do autônomo Gilson de Almeida Miguel, em Cachoeiro Crédito: Gilson de Almeida Miguel

O que diz a polícia

De acordo com a Polícia Civil (PC) , o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim, que apura quem abandonou os animais.

Disque-Denúncia 181 ou pelo A polícia destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através doou pelo site . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Prefeitura

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi procurada para saber o motivo de o Centro de Controle de Zoonoses ter demorado para pegar os cachorros. O órgão comunicou que "Recebemos a denúncia via 156 na terça (1º), mas devido as demandas do dia a gerência de proteção e bem estar animal, da Secretaria de Meio Ambiente, não conseguiu resgatar ontem (2) por conta do feriado. O resgate foi feito hoje (3), pois esse procedimento precisa ser acompanhando pelo médico veterinário".