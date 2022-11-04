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30 dias para regularização

MPES notifica secretário de Saúde de Cachoeiro por falta de médicos em postos

Órgão também recomenda que município elabore plano para que unidades de saúde não tenham ausência de médicos em casos de afastamentos ou de encerramentos de vínculo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 nov 2022 às 13:18

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 13:18

ES tem reforço de mais dois médicos cubanos
Notificação recomenda que o município preencha os cargos vagos em 30 dias Crédito: Pixabay
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) notificou o secretário Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, Alex Wingler, sobre a falta de médicos nas unidades básicas de saúde do município. O órgão pede que o município preencha os cargos vagos em até 30 dias.
De acordo com o MPES, a notificação é recomendatória e tem objetivo de prevenir a responsabilidade civil e administrativa. Além de preencher a falta de médicos em até 30 dias, a Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim deverá elaborar um plano estratégico, dentro do mesmo prazo, para que as unidades não tenham ausência de médicos em casos de afastamentos de profissionais ou de encerramentos de vínculo.
O Ministério Público do Espírito Santo informou que a notificação é resultado de um Inquérito Civil, aberto pela 2ª Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim. Usuários registraram denúncias no órgão sobre a ausência de médicos nas unidades da cidade. Durante a apuração, a Secretaria Municipal de Saúde informou ao MPES, em 16 de setembro deste ano, que faltavam 14 médicos nos postos de saúde.
Procurado por A Gazeta, o secretário de saúde de Cachoeiro de Itapemirim falou sobre o caso em um vídeo. “Em setembro também fomos notificados, tinha uma falta de 14 médicos nas unidades de estratégia de saúde à família, já conseguimos suprir seis, só temos a falta de oito”, diz Alex Wingler em um dos trechos da gravação.
Veja vídeo com fala do secretário na íntegra:

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