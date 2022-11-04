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Em Sooretama

Marido é preso suspeito de estuprar mulher e mantê-la em cárcere privado

Caso era inicialmente investigado como desaparecimento. Depois de localizar a vítima, ela prestou depoimento e relatou que sofreu e por isso fugiu
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 nov 2022 às 17:34

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 17:34

Um homem de 41 anos foi preso após uma operação policial no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (4). Ele tinha mandado de prisão em aberto e é investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e estupro, tendo como vítima a própria esposa, de 55 anos. Inicialmente, o caso chegou para a Polícia Civil como desaparecimento, mas no decorrer das investigações foi descoberto que a mulher, na verdade, estava fugindo.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, o suspeito estava dentro de casa quando foi abordado. Em seguida, o homem passou pelo interrogatório e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ficam criminosos que praticam crimes sexuais.
As investigações do caso começaram no dia 20 de outubro. A PC conseguiu localizar a vítima, a esposa do homem, em outro município do Estado. Ela prestou depoimento por videoconferência e relatou que estava sofrendo, por isso fugiu do marido e de Linhares, onde moravam no bairro Movelar. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares pediu pela prisão do indivíduo, que foi decretada pela Justiça nesta quinta (3).

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