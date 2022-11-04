Marido é preso suspeito de estuprar mulher e mantê-la em cárcere privado

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, o suspeito estava dentro de casa quando foi abordado. Em seguida, o homem passou pelo interrogatório e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ficam criminosos que praticam crimes sexuais.

As investigações do caso começaram no dia 20 de outubro. A PC conseguiu localizar a vítima, a esposa do homem, em outro município do Estado. Ela prestou depoimento por videoconferência e relatou que estava sofrendo, por isso fugiu do marido e de Linhares, onde moravam no bairro Movelar. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares pediu pela prisão do indivíduo, que foi decretada pela Justiça nesta quinta (3).