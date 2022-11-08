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Flagrados no raio-x

Detentos voltam de "saidinha" para presídio com droga na barriga no ES

Flagrante ocorreu na tarde desta segunda-feira (7), à Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1); detentos passaram por exame de raio-x, que apontou presença das drogas
João Vitor Castro*

João Vitor Castro*

Publicado em 

08 nov 2022 às 11:55

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 11:55

Complexo do Xuri, em Vila Velha
Complexo do Xuri, em Vila Velha, onde fica a Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1) Crédito: Ricardo Medeiros
Quatro detentos que estavam de "saidinha" – benefício de saída temporária garantido por lei – foram flagrados com drogas dentro da barriga ao retornarem à Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1), no Complexo do Xuri, na tarde desta segunda-feira (7). Segundo o boletim de ocorrência, os presos foram selecionados de forma aleatória para serem submetidos à revista e as substâncias foram identificadas pela máquina de body scan (raio-x).
Um dos suspeitos teria engolido 13 pedras de crack; outro, 12 buchas de maconha e os outros dois, uma bucha de maconha cada um. Ao retornarem para a unidade, eles teriam expelido as drogas e entregado aos agentes de forma voluntária. Os quatro detentos foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.
A Polícia Civil informou que, dos suspeitos conduzidos à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, dois, de 26 e 27 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, e os outros dois, ambos de 28 anos, assinaram um termo circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio. Segundo a corporação, os quatro foram encaminhados ao presídio.
Em nota, a Polícia Civil explicou ainda que os entorpecentes serão encaminhados ao Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) disse que os dois suspeitos autuados por tráfico de drogas estavam presos pelo mesmo crime e foram conduzidos ao Centro de Triagem de Viana, onde passarão por audiência de custódia. Os outros dois, que assinaram o TC por uso de entorpecente, já retornaram à unidade prisional – um deles cumpria pena por tráfico e o outro, por roubo. Eles irão responder a Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), que será remetido à vara criminal responsável.

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