Detentos voltam de "saidinha" para presídio com droga na barriga no ES

Complexo do Xuri, em Vila Velha, onde fica a Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1) Crédito: Ricardo Medeiros

Quatro detentos que estavam de "saidinha" – benefício de saída temporária garantido por lei – foram flagrados com drogas dentro da barriga ao retornarem à Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1), no Complexo do Xuri, na tarde desta segunda-feira (7). Segundo o boletim de ocorrência, os presos foram selecionados de forma aleatória para serem submetidos à revista e as substâncias foram identificadas pela máquina de body scan (raio-x).

Um dos suspeitos teria engolido 13 pedras de crack; outro, 12 buchas de maconha e os outros dois, uma bucha de maconha cada um. Ao retornarem para a unidade, eles teriam expelido as drogas e entregado aos agentes de forma voluntária. Os quatro detentos foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

Polícia Civil informou que, dos suspeitos conduzidos à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, dois, de 26 e 27 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, e os outros dois, ambos de 28 anos, assinaram um termo circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio. Segundo a corporação, os quatro foram encaminhados ao presídio.

Em nota, a Polícia Civil explicou ainda que os entorpecentes serão encaminhados ao Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.