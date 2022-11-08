Motoboy é assassinado a tiros dentro de bar em Cariacica

Um motoboy de 28 anos foi assassinado e um jovem de 22 ficou ferido durante um ataque a tiros dentro de um bar no bairro São Geraldo, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (7).

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar , policiais foram acionados para verificar informação sobre disparos de arma de fogo dentro de um bar na rua Martin Lutero. No local, os militares encontraram Valtairo Júnior da Cruz Wille caído no chão, já sem sinais vitais. Ele foi atingido por dois disparos: na lateral do tórax e no peito.

Dentro do bar havia ainda um jovem de 22 anos, baleado por quatro disparos (na perna, nas nádegas, no joelho e nas costas), um funcionário do estabelecimento e uma mulher. O jovem foi socorrido consciente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Valtairo Júnior da Cruz Wille morto a tiros dentro de bar em Cariacica Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Testemunhas contaram à polícia que dois homens chegaram em uma moto e um deles entrou no bar já atirando contra as vítimas.

Ainda de acordo com testemunhas, o jovem de 22 anos seria o alvo do atirador. O dono do bar contou a TV Gazeta que não conhece o rapaz, mas que conhecia Valtairo e que ele era muito querido por todos.

O comerciante não estava no bar na hora dos tiros, mas ele garantiu que o estabelecimento já tinha fechado e que a porta estava aberta porque um parente iria colocar um carro na garagem.

O proprietário do bar ainda contou a TV Gazeta que Valtairo tinha inimigos e acredita que o rapaz foi morto por engano. “Com certeza foi morto por engano. Só trabalhava para pagar o carro e a moto dele. Era dia e noite trabalhando”.

Câmeras de segurança flagraram o crime e mostram Valtairo entrando no bar e logo em seguida os criminosos chegando de moto. Um homem desce e entra no estabelecimento já atirando nas vítimas. Pelas imagens é possível vê que o motoboy tentou fugir, mas foi atingido na porta do bar e caiu.

O corpo do motoboy foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.