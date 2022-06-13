Corpo encontrado em rio de Alegre é de estudante da Ufes

Welington de Mello, de 22 anos, estudava na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Alegre Crédito: Reprodução/ Ufes

A confirmação foi feita pela família do universitário, que mora em Marilândia , no Noroeste do Estado. O jovem era natural de Colatina. Na manhã desta segunda-feira (13), familiares realizaram a liberação do corpo no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim . O corpo será encaminhado para Marilândia, para velório e sepultamento.

O desaparecimento do jovem foi comunicado na última sexta-feira (10), conforme boletim de ocorrência, registrado pela mãe. Mas, segundo a família, ele já estava desaparecido desde a quarta-feira (8). Welington de Mello era estudante do curso de Ciência de Computação na Ufes e morava com outros estudantes.

UFES DIVULGOU NOTA DE PESAR

No domingo, a Ufes divulgou uma nota, lamentando a morte do jovem. "A Administração Central da Ufes comunica com pesar o falecimento do estudante de Ciência da Computação do campus de Alegre Welington de Mello, ocorrido neste sábado, 11. Ele era natural de Colatina e cursava o quarto período do curso. Em nome de toda a comunidade acadêmica, a Administração Central da Ufes manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos do estudante", publicou a universidade.

CAUSA DA MORTE

Segundo o Corpo de Bombeiros , a causa da morte foi por afogamento. As buscas começaram por volta das 6h30, quando os bombeiros foram acionados pela Polícia Civil , após pertences do homem aparecerem próximo ao rio. O corpo foi encontrado, submerso, por volta das 10h30.