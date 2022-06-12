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Cachoeiro de Itapemirim

Caminhão carregado com calcário tomba e motorista fica ferido no Sul do ES

Motorista machucou uma das pernas. A carga de calcário ficou espalhada em parte da pista e em uma propriedade que fica às margens da rodovia

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 19:05

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 jun 2022 às 19:05
Caminhão carregado com calcário tomba e motorista fica ferido no Sul do ES
Caminhão carregado com calcário tomba e motorista fica ferido no Sul do ES Crédito: Thales Rodrigues
Um caminhão carregado com calcário tombou por volta das 23h30 deste sábado (11), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na rodovia Fioravante Cypriano, no bairro Aeroporto. Segundo apuração da TV Gazeta Sul, o motorista foi socorrido para a Santa Casa do município com ferimentos em uma das pernas. A carga de calcário ficou espalhada em parte da pista e em uma propriedade que fica às margens da rodovia.
O caminhão tem placa de Orleans, no estado de Santa Catarina, e seguia em direção ao Trevo da Coca Cola, em Cachoeiro de Itapemirim, quando tombou.
Caminhão carregado com calcário tomba e motorista fica ferido no Sul do ES
Caminhão carregado com calcário tomba e motorista fica ferido no Sul do ES Crédito: Thales Rodrigues
Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada para atender a vítima, mas quando chegou ao local do acidente, o motorista já havia sido socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Gazeta procurou a Polícia Militar para mais informações sobre o acidente. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

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