Caminhão carregado com calcário tomba e motorista fica ferido no Sul do ES

Um caminhão carregado com calcário tombou por volta das 23h30 deste sábado (11), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na rodovia Fioravante Cypriano, no bairro Aeroporto. Segundo apuração da TV Gazeta Sul, o motorista foi socorrido para a Santa Casa do município com ferimentos em uma das pernas. A carga de calcário ficou espalhada em parte da pista e em uma propriedade que fica às margens da rodovia.
O caminhão tem placa de Orleans, no estado de Santa Catarina, e seguia em direção ao Trevo da Coca Cola, em Cachoeiro de Itapemirim, quando tombou.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada para atender a vítima, mas quando chegou ao local do acidente, o motorista já havia sido socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Gazeta procurou a Polícia Militar para mais informações sobre o acidente. Assim que houver retorno o texto será atualizado.