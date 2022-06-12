O Nivus seguia em direção a Jardim da Penha e foi parar na ciclovia na manhã deste domingo (12) Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Carro invade e destrói trecho de ciclovia na Avenida Vitória

Um carro foi parar sobre a ciclovia da Avenida Vitória, na altura do bairro Bento Ferreira, em Vitória , no começo da manhã deste domingo (12) e destruiu boa parte da proteção da via destinada aos ciclistas. O acidente chamou a atenção de quem passou pela região. Uma das faixas da avenida ficou parcialmente obstruída pelos destroços do veículo.

O Volkswagen Nivus seguia em direção a Jardim da Penha. Ao sair da pista, o veículo subiu na ciclovia, quebrou as proteções de ferro de um lado por muitos metros e ainda retorceu a grade do lado oposto.

O Nivus destruiu boa parte das grades de proteção do trecho da ciclovia Crédito: Internauta

Com o impacto, a frente do carro ficou bastante danificada. Quando a Guarda de Trânsito chegou ao local, o motorista não foi encontrado. O ponto do acidente fica em frente ao colégio municipal Aristóbolo Barbosa Leão. Desde que foi inaugurada em setembro de 2020 , a ciclovia da Avenida Vitória coleciona acidentes semelhantes.

Os prejuízos não se limitaram à proteção da ciclovia. A parte dianteira do Nivus, incluindo o para-choque e o capô também ficaram avariados com o impacto.

REMOVIDO

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) foi acionada para a ocorrência e chegando ao local não encontrou o condutor nem o responsável pelo automóvel.

A frente do veículo também ficou bastante destruída e o motorista fugiu do local Crédito: internauta