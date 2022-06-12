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Acidente

Carro invade e destrói trecho de ciclovia na Avenida Vitória

No começo da manhã deste domingo (12), um Volkswagen Nivus seguia pela Avenida Vitória quando, na altura do bairro Bento Ferreira, acabou subindo na via destinada aos ciclistas; motorista não foi encontrado no local

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 11:39

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

12 jun 2022 às 11:39
Vitória
O Nivus seguia em direção a Jardim da Penha e foi parar na ciclovia na manhã deste domingo (12) Crédito: Internauta
Carro invade e destrói trecho de ciclovia na Avenida Vitória
Um carro foi parar sobre a ciclovia da Avenida Vitória, na altura do bairro Bento Ferreira, em Vitória, no começo da manhã deste domingo (12) e destruiu boa parte da proteção da via destinada aos ciclistas. O acidente chamou a atenção de quem passou pela região. Uma das faixas da avenida ficou parcialmente obstruída pelos destroços do veículo.
O Volkswagen Nivus seguia em direção a Jardim da Penha. Ao sair da pista, o veículo subiu na ciclovia, quebrou as proteções de ferro de um lado por muitos metros e ainda retorceu a grade do lado oposto.
Vitória
O Nivus destruiu boa parte das grades de proteção do trecho da ciclovia Crédito: Internauta
Com o impacto, a frente do carro ficou bastante danificada. Quando a Guarda de Trânsito chegou ao local, o motorista não foi encontrado. O ponto do acidente fica em frente ao colégio municipal Aristóbolo Barbosa Leão. Desde que foi inaugurada em setembro de 2020, a ciclovia da Avenida Vitória coleciona acidentes semelhantes. 
Os prejuízos não se limitaram à proteção da ciclovia. A parte dianteira do Nivus, incluindo o para-choque e o capô também ficaram avariados com o impacto.

REMOVIDO

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) foi acionada para a ocorrência e chegando ao local não encontrou o condutor nem o responsável pelo automóvel.
Vitória
A frente do veículo também ficou bastante destruída e o motorista fugiu do local Crédito: internauta
Por volta das 9h deste domingo (12), uma das faixas da ciclovia já havia sido liberada pela GCMV e às 10h o veículo foi removido do local. Não há informações sobre feridos.

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