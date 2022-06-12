Carro invade e destrói trecho de ciclovia na Avenida Vitória
Um carro foi parar sobre a ciclovia da Avenida Vitória, na altura do bairro Bento Ferreira, em Vitória, no começo da manhã deste domingo (12) e destruiu boa parte da proteção da via destinada aos ciclistas. O acidente chamou a atenção de quem passou pela região. Uma das faixas da avenida ficou parcialmente obstruída pelos destroços do veículo.
O Volkswagen Nivus seguia em direção a Jardim da Penha. Ao sair da pista, o veículo subiu na ciclovia, quebrou as proteções de ferro de um lado por muitos metros e ainda retorceu a grade do lado oposto.
Com o impacto, a frente do carro ficou bastante danificada. Quando a Guarda de Trânsito chegou ao local, o motorista não foi encontrado. O ponto do acidente fica em frente ao colégio municipal Aristóbolo Barbosa Leão. Desde que foi inaugurada em setembro de 2020, a ciclovia da Avenida Vitória coleciona acidentes semelhantes.
Os prejuízos não se limitaram à proteção da ciclovia. A parte dianteira do Nivus, incluindo o para-choque e o capô também ficaram avariados com o impacto.
REMOVIDO
Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) foi acionada para a ocorrência e chegando ao local não encontrou o condutor nem o responsável pelo automóvel.
Por volta das 9h deste domingo (12), uma das faixas da ciclovia já havia sido liberada pela GCMV e às 10h o veículo foi removido do local. Não há informações sobre feridos.