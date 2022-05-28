Vídeo: ciclista flagra carro passando por ciclovia em Vitória

Um carro foi flagrado trafegando pela ciclovia da Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, no início da noite de sexta-feira (27). O flagra foi registrado por um ciclista, que estava logo atrás, mas não soube informar se o motorista do veículo errou a pista ou quis cortar caminho.

O início da filmagem mostra o motorista do carro dirigindo sob a ciclovia como se ali fosse o local apropriado para a circulação de veículos. O carro ocupa as duas faixas da ciclovia localizada no lado direito da via em direção à Fernando Ferrari, na contramão dos veículos que passam ao lado.

Em seguida, o motorista do carro atravessa a faixa de pedestres, sobe em uma calçada e atravessa o canteiro em direção à alça da Adalberto Simão Nader iniciada na Dante Michelini, onde pode prosseguir em direção à Fernando Ferrari.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, art. 193, transitar com o veículo em ciclovias, canteiros centrais e passeios é uma infração gravíssima, que rende sete pontos na carteira. A multa prevista nesses casos é no valor de R$ 880,41.

Motorista invade ciclovia da Adalberto Simão Nader e passa por área destinada a ciclistas Crédito: Leitor de A Gazeta/Reprodução

Em nota, a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) informou que não foi registrada ocorrência com essas características na cidade.