Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Errou a pista?

Vídeo: ciclista flagra carro passando por ciclovia em Vitória

Registro ocorreu na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, na noite dessa sexta-feira (27). Ato é considerado infração gravíssima

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 15:42

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

28 mai 2022 às 15:42
Um carro foi flagrado trafegando pela ciclovia da Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, no início da noite de sexta-feira (27). O flagra foi registrado por um ciclista, que estava logo atrás, mas não soube informar se o motorista do veículo errou a pista ou quis cortar caminho.
O início da filmagem mostra o motorista do carro dirigindo sob a ciclovia como se ali fosse o local apropriado para a circulação de veículos. O carro ocupa as duas faixas da ciclovia localizada no lado direito da via em direção à Fernando Ferrari, na contramão dos veículos que passam ao lado.

Veja Também

Vídeo: lojista denuncia furtos na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha

Dois homens são presos após ameaças a ex-mulheres em Cariacica

Em seguida, o motorista do carro atravessa a faixa de pedestres, sobe em uma calçada e atravessa o canteiro em direção à alça da Adalberto Simão Nader iniciada na Dante Michelini, onde pode prosseguir em direção à Fernando Ferrari. 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, art. 193, transitar com o veículo em ciclovias, canteiros centrais e passeios é uma infração gravíssima, que rende sete pontos na carteira. A multa prevista nesses casos é no valor de R$ 880,41.
Motorista invade ciclovia da Adalberto Simão Nader e passa por área destinada a ciclistas
Motorista invade ciclovia da Adalberto Simão Nader e passa por área destinada a ciclistas Crédito: Leitor de A Gazeta/Reprodução
Em nota, a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) informou que não foi registrada ocorrência com essas características na cidade.
"De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos configura infração gravíssima. A penalidade prevista é de multa (três vezes). Caso algum cidadão em Vitória flagre uma situação como essa, deve fazer a denúncia por meio do 156", disse a prefeitura.

OUTRAS NOTÍCIAS SOBRE TRÂNSITO

Carreta carregada com eucaliptos tomba em acidente em Nova Venécia

Terceira Ponte será parcialmente interditada para passeio ciclístico no domingo (29)

Vídeo: carro sobe em canteiro e bate em poste em acidente em Colatina

Morre mulher de 82 anos atropelada em faixa de pedestres em Vila Velha

Vídeo mostra acidente entre carreta, caminhão, carro e motos na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

adalberto simão nader Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados