Vídeo: ciclista flagra carro passando por ciclovia em Vitória

Um carro foi flagrado trafegando pela ciclovia da Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, no início da noite de sexta-feira (27). O flagra foi registrado por um ciclista, que estava logo atrás, mas não soube informar se o motorista do veículo errou a pista ou quis cortar caminho.
O início da filmagem mostra o motorista do carro dirigindo sob a ciclovia como se ali fosse o local apropriado para a circulação de veículos. O carro ocupa as duas faixas da ciclovia localizada no lado direito da via em direção à Fernando Ferrari, na contramão dos veículos que passam ao lado.
Em seguida, o motorista do carro atravessa a faixa de pedestres, sobe em uma calçada e atravessa o canteiro em direção à alça da Adalberto Simão Nader iniciada na Dante Michelini, onde pode prosseguir em direção à Fernando Ferrari.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, art. 193, transitar com o veículo em ciclovias, canteiros centrais e passeios é uma infração gravíssima, que rende sete pontos na carteira. A multa prevista nesses casos é no valor de R$ 880,41.
Em nota, a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) informou que não foi registrada ocorrência com essas características na cidade.
"De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos configura infração gravíssima. A penalidade prevista é de multa (três vezes). Caso algum cidadão em Vitória flagre uma situação como essa, deve fazer a denúncia por meio do 156", disse a prefeitura.