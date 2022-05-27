Terceira Ponte será parcialmente interditada para passeio ciclístico no domingo (29)

Via terá passeio ciclístico no domingo Crédito: Ricardo Medeiros

Terceira Ponte será parcialmente interditada para veículos na manhã do próximo domingo (29) no período entre 7h até as 10h, mas por um bom motivo. Os 3.339 metros de extensão da principal ligação entre Vitória Vila Velha serão ocupados por ciclistas no "Pedalaço Pela Paz".

A interdição, de acordo com a assessoria da Rodosol , ocorrerá nos dois sentidos. Desta forma, cada lado terá uma das vias fechadas para que as bicicletas trafeguem com segurança.

Neste domingo (29) a Terceira Ponte estará parcialmente interditada, nos dois sentidos, de 07h às 10h, para realização do Pedalaço pela Paz.



A via estará devidamente sinalizada, visando a segurança dos participantes e demais usuários.



Vamos espalhar a paz no trânsito! — RodoSol (@RodoSol) May 27, 2022

A concessionária ainda salientou que a via estará devidamente sinalizada com cones para garantir a segurança de quem participa do ato, ao mesmo tempo em que os demais veículos trafegam entre as duas cidades.

A equipe da Rodosol ainda dará suporte e apoio à Guarda Municipal e à Polícia Militar, que acompanharão os participantes em viaturas.

OBRAS

Para contemplar os ciclistas, que não podem trafegar no local, exceto em condições como o pedalaço, uma ciclovia está sendo construída na estrutura da Terceira Ponte, paralela à ampliação de uma faixa de rolamento em cada sentido.

A construção da ciclovia na Terceira Ponte deve ser concluída até o mês de maio do próximo ano Crédito: Ricardo Medeiros

A expectativa da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) é de que a "Ciclovia da Vida", como a construção foi batizada pelo Governo do ES, e as demais intervenções sejam concluídas em maio de 2023.