Terceira Ponte será parcialmente interditada para passeio ciclístico no domingo (29)

A Terceira Ponte será parcialmente interditada para veículos na manhã do próximo domingo (29) no período entre 7h até as 10h, mas por um bom motivo. Os 3.339 metros de extensão da principal ligação entre Vitória e Vila Velha serão ocupados por ciclistas no "Pedalaço Pela Paz".
A interdição, de acordo com a assessoria da Rodosol, ocorrerá nos dois sentidos. Desta forma, cada lado terá uma das vias fechadas para que as bicicletas trafeguem com segurança.
A concessionária ainda salientou que a via estará devidamente sinalizada com cones para garantir a segurança de quem participa do ato, ao mesmo tempo em que os demais veículos trafegam entre as duas cidades.
A equipe da Rodosol ainda dará suporte e apoio à Guarda Municipal e à Polícia Militar, que acompanharão os participantes em viaturas.
OBRAS
Para contemplar os ciclistas, que não podem trafegar no local, exceto em condições como o pedalaço, uma ciclovia está sendo construída na estrutura da Terceira Ponte, paralela à ampliação de uma faixa de rolamento em cada sentido.
A expectativa da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) é de que a "Ciclovia da Vida", como a construção foi batizada pelo Governo do ES, e as demais intervenções sejam concluídas em maio de 2023.
Terceira Ponte será parcialmente interditada para passeio ciclístico no domingo