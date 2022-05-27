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Pedalaço

Terceira Ponte será parcialmente interditada para passeio ciclístico no domingo (29)

Uma faixa em cada sentido será bloqueada por três horas para que ciclistas realizem o "Pedalaço pela Paz". Rososol sinalizará o trecho para garantir a segurança do evento; confira os horários
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

27 mai 2022 às 12:17

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 12:17

Terceira Ponte
Via terá passeio ciclístico no domingo  Crédito: Ricardo Medeiros
A Terceira Ponte será parcialmente interditada para veículos na manhã do próximo domingo (29) no período entre 7h até as 10h, mas por um bom motivo. Os 3.339 metros de extensão da principal ligação entre Vitória e Vila Velha serão ocupados por ciclistas no "Pedalaço Pela Paz".
A interdição, de acordo com a assessoria da Rodosol, ocorrerá nos dois sentidos.  Desta forma, cada lado terá uma das vias fechadas para que as bicicletas trafeguem com segurança.
A concessionária ainda salientou que a via estará devidamente sinalizada com cones para garantir a segurança de quem participa do ato, ao mesmo tempo em que os demais veículos trafegam entre as duas cidades.
A equipe da Rodosol ainda dará suporte e apoio à Guarda Municipal e à Polícia Militar, que acompanharão os participantes em viaturas.

OBRAS

Para contemplar os ciclistas, que não podem trafegar no local, exceto em condições como o pedalaço, uma ciclovia está sendo construída na estrutura da Terceira Ponte, paralela à ampliação de uma faixa de rolamento em cada sentido.
Obras da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, avançam sobre a Baía de Vitória
A construção da ciclovia na Terceira Ponte deve ser concluída até o mês de maio do próximo ano Crédito: Ricardo Medeiros
A expectativa da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) é de que a "Ciclovia da Vida", como a construção foi batizada pelo Governo do ES, e as demais intervenções sejam concluídas em maio de 2023. 
Terceira Ponte será parcialmente interditada para passeio ciclístico no domingo

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