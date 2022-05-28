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Prejuízo ao comércio

Vídeo: lojista denuncia furtos na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha

Tampa de bueiro e até medidores de água e luz já foram levados por bandidos na região. Na madrugada deste sábado (28), uma loja foi invadida e teve vários produtos roubados

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 15:18

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

28 mai 2022 às 15:18
Uma onda de furtos tem assustado comerciantes que atuam na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na região do bairro Jardim Marilândia. Bandidos já levaram produtos de lojas e até padrões de energia, relógio de água e tampa de bueiro.
O episódio mais recente aconteceu na madrugada deste sábado (28), quando o estabelecimento do empresário Maycon Ramalhete foi invadido. Foram levados produtos como ventilador, itens para camping e álcool.
Ramalhete, que é proprietário do Atacado Preço Baixo, relata que o problema tem se intensificado nos últimos dois meses. O empreendimento dele já foi alvo de outros furtos recentes.
Recentemente, bandidos arrombaram a porta do galpão e levaram o padrão de luz. Até relógio que mede água já foi roubado no local.
Galpão foi arrombado e padrão de energia roubado na Lindenberg, em Vila Velha
Galpão foi arrombado e padrão de energia roubado na Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
Segundo o empresário, a estimativa de prejuízo pessoal com os furtos é de aproximadamente R$ 25 mil, somando as mercadorias roubadas e também as despesas que teve para repor os medidores e consertar o portão.
Com medo, ele já planeja ampliar o sistema de segurança do local, colocando mais câmeras e alarmes, o que vai aumentar ainda mais os gastos para impedir novos furtos. Empreendimentos vizinhos têm passado pelo mesmo problema.

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"A sensação que a gente tem é de que não vai melhorar isso se os órgãos competentes não fizerem uma ação grande para prender essas pessoas. É preciso fazer algo urgente, senão só vai piorar", afirma o empresário.
"O que nós queremos é uma ação rápida para não virar algo mais sério, para que não aconteça nenhuma tragédia"
Maycon Ramalhete - Empresário da região
Os furtos não têm se limitado a dentro dos estabelecimentos. Nos últimos dias, também foi levada a tampa de um bueiro na avenida. Um tampão que cobre o valão que passa na região também já foi furtado e, segundo Ramalhete, um carro chegou a cair no buraco.
Ele afirmou que a Polícia Militar foi acionada em todos esses casos, tendo registrado o Boletim de Ocorrência. "Eles afirmam que fazem a parte deles, mas que não conseguem prender, que não fica preso e acabam soltando."
Em nota, a PM disse que "está atenta aos registros criminais do município de Vila Velha, inclusive no bairro Jardim Marilândia". Afirmou ainda que 'diariamente realiza ações preventivas para levar mais segurança e tranquilidade para a comunidade. O comando da 3ª Companhia do 4° Batalhão, está à disposição da liderança comunitária, moradores e comerciantes para conversar e avaliar as ações de segurança pública que estão sendo implantadas na região".
"Aos finais de semana, a assessoria tem acesso somente às ocorrências do plantão vigente do Ciodes, por isso não conseguiremos verificar, hoje, se houve algum acionamento para o fato citado entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado", acrescentou.

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