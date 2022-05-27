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Carreta carregada com eucaliptos tomba em acidente em Nova Venécia

Tombamento ocorreu na tarde desta sexta-feira (27), na Avenida Guanabara. Motorista teria perdido o controle da direção ao passar por uma valeta lateral da via

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 18:27

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 mai 2022 às 18:27
Uma carreta carregada com eucaliptos tombou na tarde desta sexta-feira (27), na Avenida Guanabara, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o condutor do veículo foi socorrido com ferimentos leves.
O motorista teria perdido o controle da direção ao passar por uma valeta lateral da via, fazendo com que a carga pesasse para o lado, levando ao tombamento da carreta, de acordo com a PM. A corporação informou que a ocorrência ainda está em andamento. 
Carreta tomba e motorista fica ferido em Nova Venécia
Carreta tomba e motorista fica ferido em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta
Corpo de Bombeiros foi procurado pela reportagem para saber se houve acionamento para a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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