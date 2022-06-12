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Três feridos

Caminhão perde freio, cai de barranco e para na "Curva da Morte, em Cachoeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos ocupantes do veículo disse que o motorista ainda tentou entrar em um pátio de uma empresa para evitar o acidente

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 13:38

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 jun 2022 às 13:38
Caminhão caiu de barranco após perder freio
Caminhão caiu de barranco após perder freio Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um caminhão de lixo caiu de um barranco sobre a pista da rodovia ES 164, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (11). O caminhão parou exatamente na chamada “Curva da Morte”. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam no veículo. Elas foram socorridas por ambulâncias da corporação e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para receberem atendimento médico.
Um dos ocupantes do caminhão informou para os bombeiros que o veículo apresentou falha mecânica e perdeu o freio. Na tentativa de evitar um acidente, o motorista acessou o pátio de uma empresa, mas sem sucesso. O caminhão desceu e caiu do barranco, ficando de lado na pista. 
Caminhão parou no trecho conhecido como
Caminhão parou no trecho conhecido como "Curva da Morte" Crédito: Foto leitor
Segundo a corporação, não foi preciso utilizar equipamentos de desencarceramento de ferragens para que as vítimas fossem retiradas de dentro do veículo. A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do caminhão.

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