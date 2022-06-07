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Sul do ES

Homem é arrastado e agredido por grupo em condomínio de Cachoeiro

Esposa da vítima disse à polícia que cerca de quatro a cinco indivíduos arrastaram o marido dela para fora da residência e o agrediram com chutes e socos nesta segunda (6)

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 17:50

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 jun 2022 às 17:50
Um homem foi arrastado e agredido por um grupo de indivíduos em um condomínio no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (6) e a vítima — que não teve o nome divulgado — foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia do município.
Acionada para atender a ocorrência, a Polícia Militar informou que a esposa da vítima relatou aos policiais que cerca de quatro a cinco homens chegaram ao local e arrastaram o marido dela para fora da residência. Depois, iniciaram uma série de agressões, com socos e chutes.
Para os militares, a mulher contou que, "em algum momento da agressão, um dos suspeitos disse que a causa do espancamento seria um suposto estupro que ele teria cometido contra a filha de um dos homens”, divulgou a PM, em nota.
Homem é arrastado e agredido por grupo em condomínio de Cachoeiro
Homem agredido por grupo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Crédito: Redes Sociais
A Polícia Militar disse que a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. “Nada foi constatado contra o homem junto ao sistema policial”, completou.
Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima para haver investigação. A corporação orientou que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, delegaciaonline.sesp.es.gov.br”, explicou, em nota.

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