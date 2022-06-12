Menina fica ferida em acidente com dois carros na BR 262, no ES
Uma menina ficou ferida em um acidente ocorrido no km 48 da BR 262, em Marechal Floriano, sentido Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste domingo (12). De acordo com a central da Polícia Rodoviária Federal, a vítima era menor de idade e estava em um dos dois veículos envolvidos na colisão registrada por volta das 9h.
Devido aos ferimentos, a menina foi socorrida de ambulância para um hospital da região. Ela não teve a identidade e o estado de saúde informados pela PRF. Não há informações de outras pessoas feridas e também os carros envolvidos na batida.
A Polícia Rodoviária Federai ainda destacou que a pista não chegou a ser interditada e o fluxo na BR 262 no trecho segue normal neste domingo.