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KM 48

Menina fica ferida em acidente com dois carros na BR 262, no ES

A batida ocorreu na manhã deste domingo (12), por volta das 9h, segundo informações da PRF. Colisão foi registrada no trecho de Marechal Floriano, na Região Serrana

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 14:23

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

12 jun 2022 às 14:23
Nova unidade da PRF em Brejetuba está localizada no km 131, na BR 262
A PRF atendeu a ocorrência na manhã deste domingo (12) em Marechal Floriano e informou que uma menina ficou ferida Crédito: Divulgação/ PRF
Menina fica ferida em acidente com dois carros na BR 262, no ES
Uma menina ficou ferida em um acidente ocorrido no km 48 da BR 262, em Marechal Floriano, sentido Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste domingo (12). De acordo com a central da Polícia Rodoviária Federal, a vítima era menor de idade e estava em um dos dois veículos envolvidos na colisão registrada por volta das 9h.
Devido aos ferimentos, a menina foi socorrida de ambulância para um hospital da região. Ela não teve a identidade e o estado de saúde informados pela PRF. Não há informações de outras pessoas feridas e também os carros envolvidos na batida.
A Polícia Rodoviária Federai ainda destacou que a pista não chegou a ser interditada e o fluxo na BR 262 no trecho segue normal neste domingo.

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