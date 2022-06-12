Menina fica ferida em acidente com dois carros na BR 262, no ES

A PRF atendeu a ocorrência na manhã deste domingo (12) em Marechal Floriano e informou que uma menina ficou ferida

Devido aos ferimentos, a menina foi socorrida de ambulância para um hospital da região. Ela não teve a identidade e o estado de saúde informados pela PRF. Não há informações de outras pessoas feridas e também os carros envolvidos na batida.